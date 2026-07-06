Reuters: ОАЭ рекордно нарастили добычу нефти после выхода из ОПЕК
Объемы добычи нефти ОАЭ по итогам июня превысили 3,8 млн баррелей в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Таким образом, страна добилась своей цели после выхода из ОПЕК — отсутствие ограничений на добычу помогло ей выйти на рекордные показатели.
По данным Reuters, в июне этого года ОАЭ приблизились к результатам апреля 2020 года. Нефтяники в Эмиратах также превзошли показатели, достигнутые в последний месяц до начала блокировки Ормузского пролива из-за эскалации в Иране. В феврале 2026 года ОАЭ добывали 3,64 млн баррелей в сутки.
ОАЭ вышли из ОПЕК в начале мая. По словам министра энергетики страны Сухейля аль-Мазруи, решение приняли из-за закрытия Ормузского пролива, которое ограничивало экспортные потоки из Персидского залива. Кроме того, в стране сочли избыточными квоты ОПЕК на добычу нефти.
Решение ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+ в начале мая 2026 года связано с многолетним недовольством политикой картеля, в частности, ограничениями на добычу, которые не соответствовали инвестициям страны в расширение производственных мощностей. Помимо экономических разногласий, ОАЭ критиковали соседей по Персидскому заливу за недостаточную защиту от иранских атак, что создавало кризис в организации.
Значительным фактором, повлиявшим на выход ОАЭ, стала блокировка Ормузского пролива Ираном. Этот пролив является ключевым маршрутом для экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, включая ОАЭ. Блокада пролива существенно ограничила возможности стран ОПЕК+ по наращиванию добычи, что делало квоты неэффективными для ОАЭ.
Аналитики отмечали, что выход ОАЭ может негативно сказаться на ОПЕК, так как страна является крупным добытчиком нефти и её уход поднимает вопросы об устойчивости стабилизационной роли Саудовской Аравии. Ожидалось, что это приведет к большей нестабильности на нефтяном рынке, поскольку ОАЭ получат стимулы и возможности для увеличения добычи вне картеля.