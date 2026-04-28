Эмираты хлопнули нефтью

Занимающие третье место по добыче нефти в ОПЕК Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выходят из альянса. Такое решение объясняется необходимостью увеличить добычу, чему мешают квоты ОПЕК, и, не исключено, является следствием договоренностей с США. Демарш может подтолкнуть других членов ОПЕК к выходу из объединения и вызвать период низких цен на нефть, что создает риски для России, предупреждают эксперты.

ОАЭ вне ОПЕК могут не ограничивать собственную добычу, что потенциально приведет к удешевлению нефти

Фото: Kay Nietfeld / picture alliance / Getty Images

ОАЭ после почти 60 лет членства в ОПЕК заявили о выходе из организации с 1 мая. Аналогичное решение принято в отношении организованной в 2016 году ОПЕК+. Государство указало на жертвы за время участия в организации и отметило, что «настало время сфокусировать свои усилия на том, что диктуют национальные интересы и обязательства в адрес инвесторов, клиентов, партнеров».

В заявлении государственного новостного агентства WAM говорится, что ОАЭ продолжат действовать ответственно, постепенно и взвешенно, наращивая добычу на рынке в соответствии со спросом и рыночными условиями. Министр энергетики Сухейль аль-Мазруи пояснил, что сейчас удачное время для принятия этого решения, так как оно не окажет существенного влияния на рынок и цену нефти из-за закрытого Ормузского пролива.

В ОПЕК ОАЭ занимают третье место после Саудовской Аравии и Ирака. Их доля в общем производстве коалиции превышает 11%.

В марте ОАЭ сократили добычу к февралю почти на 90%, до 1,82 млн баррелей в сутки (б/с). Добыча России, не входящей в ОПЕК, но участвующей в сделке ОПЕК+, составила 9,16 млн б/с.

Сейчас участие в альянсах существенно ограничивает добычу ОАЭ. Производственные мощности страны по нефти превышают 4,8 млн б/с, к 2027 году ОАЭ планировали расширить их до 5 млн б/с. В то же время квота в рамках ОПЕК в апреле и мае составляла порядка 3,4 млн б/с.

В ОАЭ неоднократно пытались оспаривать разрешенный уровень добычи. Наиболее сильные конфликты в ходе встреч возникали с лидером коалиции — Саудовской Аравией. Из-за разногласий представители ОАЭ дважды заявляли о возможном выходе из ОПЕК и ОПЕК+ в 2020 и 2023 годах, но тогда так и не предприняли радикальных шагов. За последние годы организацию покинули две страны — Ангола в 2023 году и Катар в 2019 году, но их объемы добычи несоизмеримы с уровнем ОАЭ.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач называет решение ОАЭ демаршем против партнеров по ОПЕК.

Он считает, что этот шаг может быть связан с переговорами с США о финансовой поддержке в случае, если операция против Ирана затянется и вызовет более глубокий кризис. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков также допускает, что выход ОАЭ может быть одним из условий помощи от США. Вашингтону, по его словам, крайне важно снизить цены на нефть и, как следствие, стоимость топлива на американском рынке, что даст президенту Дональду Трампу определенную передышку и возможность продолжать конфликт с Ираном, считает господин Юшков.

Алексей Гривач говорит, что сейчас выход ОАЭ из ОПЕК не окажет практически никакого влияния на мировую конъюнктуру из-за остановки поставок через Ормузский пролив и сокращения добычи. Но после открытия судоходства страна активно начнет наращивать производство, что неизбежно будет давить на котировки и обвалит цены, отмечает господин Гривач. Выход ОАЭ из ОПЕК ослабит влияние организации на глобальной рынок и потенциально приведет к росту предложения нефти сорта Dubai, считают и аналитики ЦЦИ.

Выход ОАЭ из альянса может также послужить примером и ОПЕК будет утрачивать свою стабилизирующую роль, говорит господин Гривач. Партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин согласен, что угроза выхода других стран всегда обсуждается, когда появляется прецедент, тем более такой яркий. По его мнению, претендентами на выход являются Ирак и Казахстан, у которых есть те же противоречия между внутренней стратегией и политикой ОПЕК, а также Венесуэла и Иран из-за их взаимоотношений с США. Reuters со ссылкой на официальных представителей Ирака сообщил, что страна не планирует выходить из ОПЕК и ОПЕК+.

Но, по мнению Игоря Юшкова, другие страны вряд ли будут объявлять о своем решении выйти из ОПЕК сейчас, даже если оно будет принято. Добыча и экспорт многих участников ограничены конфликтом на Ближнем Востоке, поэтому им важно поддерживать высокую цену на нефть, объясняет он. После освобождения Ормузского пролива наверняка остро встанет вопрос об увеличении квот другими производителями, полагает господин Юшков.

Господин Касаткин полагает, что уход ОАЭ в целом сделает организацию слабее, так как она потеряет контроль над 3–5% глобального производства. Ядром коалиции по-прежнему останется Саудовская Аравия, но все будет зависеть от того, что она предложит текущим и потенциальным членам сейчас. В одиночку Эр-Рияд не сможет влиять на глобальные рынки, считает эксперт.

Для России, по мнению Дмитрия Касаткина, ситуация сложится негативно, если крупные добывающие страны начнут действовать исключительно в своих интересах, «так как сначала мы увидим период низких цен, а потом из-за отсутствия координации — высокую волатильность, перетекающую в шоки для рынка». Аналитики Freedom Finance Global считают, что риски для России несет не столько выход ОАЭ из ОПЕК+, сколько возможный развал альянса и длительный период снижения цен на нефть после завершения иранского конфликта. Игорь Юшков замечает, что Россия не сможет существенно увеличить объемы поставок, особенно в краткосрочной перспективе: Россия добывает меньше своей квоты в рамках ОПЕК+, а экспортные терминалы находятся под постоянными атаками.

Ольга Мордюшенко