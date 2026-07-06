Машина вологодского губернатора застряла на трассе без бензина

Служебный автомобиль губернатора Вологодской области Георгия Филимонова остановился на скоростном обходе Вологды из-за отсутствия бензина. Главе региона пришлось пересесть в попутную машину — ею оказался экипаж ГИБДД. Об этом господин Филимонов рассказал в Telegram.

«Все мы плывем в одной лодке и решаем существующую проблему и многочисленные задачи, которые перед нами стоят, для развития региона»,— прокомментировал ситуацию вологодский губернатор. Георгий Филимонов также поблагодарил сотрудников ГИБДД, которые ему помогли.

Господин Филимонов подчеркнул, что весь день находился на связи с руководством компании ЛУКОЙЛ, которой принадлежит до 90% АЗС в области, а также с «Газпромнефтью» и «Татнефтью». «Прорабатываем возможность увеличения отпуска, отгрузки с нефтебазы в ежесуточном режиме»,— уточнил губернатор.

В Вологодской области с конца июня действуют ограничения на продажу топлива — не больше 30 л бензина и не больше 60 л дизельного топлива на машину. Покупать топливо в канистры запрещено. Георгий Филимонов объяснял ситуацию тем, что «топливо поступает в прежнем объеме, а спрос вырос почти вдвое». Дефицит топлива на российском рынке сохраняется с начала июня. В Кремле заявляли о переговорах об импорте топлива из других стран.