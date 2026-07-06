Машина вологодского губернатора застряла на трассе без бензина
Служебный автомобиль губернатора Вологодской области Георгия Филимонова остановился на скоростном обходе Вологды из-за отсутствия бензина. Главе региона пришлось пересесть в попутную машину — ею оказался экипаж ГИБДД. Об этом господин Филимонов рассказал в Telegram.
«Все мы плывем в одной лодке и решаем существующую проблему и многочисленные задачи, которые перед нами стоят, для развития региона»,— прокомментировал ситуацию вологодский губернатор. Георгий Филимонов также поблагодарил сотрудников ГИБДД, которые ему помогли.
Господин Филимонов подчеркнул, что весь день находился на связи с руководством компании ЛУКОЙЛ, которой принадлежит до 90% АЗС в области, а также с «Газпромнефтью» и «Татнефтью». «Прорабатываем возможность увеличения отпуска, отгрузки с нефтебазы в ежесуточном режиме»,— уточнил губернатор.
В Вологодской области с конца июня действуют ограничения на продажу топлива — не больше 30 л бензина и не больше 60 л дизельного топлива на машину. Покупать топливо в канистры запрещено. Георгий Филимонов объяснял ситуацию тем, что «топливо поступает в прежнем объеме, а спрос вырос почти вдвое». Дефицит топлива на российском рынке сохраняется с начала июня. В Кремле заявляли о переговорах об импорте топлива из других стран.
Дефицит топлива, затронувший Вологодскую область, является частью более широкой проблемы, охватившей многие регионы России с начала июня. Сообщения о трудностях с топливом поступали из Астраханской, Рязанской, Новосибирской, Волгоградской областей, Крыма, Орловской, Белгородской и Нижегородской областей, а также из Хабаровскогo края. Проблемы с поставками объясняли перебоями с логистикой, высокой загруженностью железных дорог, особенно в туристический сезон, и ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Также причиной назывался рост спроса, в том числе из-за увеличения потока автотуристов и обеспечения нужд зоны СВО.
В некоторых регионах, таких как Крым и Севастополь, власти вводили ограничения на продажу бензина, например, лимит в 20 литров в одни руки, и запрет на розлив в канистры ещё в конце мая 2026 года. Губернаторы, включая Михаила Развожаева в Севастополе и Глеба Никитина в Нижегородской области, постоянно сообщали о проблемах с топливом, прорабатывая поставки с крупными нефтяными компаниями и федеральными органами власти. В Орловской области даже вводили график продажи бензина по первой цифре госномера автомобиля.
В условиях нехватки топлива и роста оптовых цен, независимые АЗС оказываются в наиболее уязвимом положении, поскольку крупные нефтяные компании отдают приоритет своим собственным заправкам. Это приводит к разнице в ценах и риску ухода небольших игроков с рынка. Ситуацию осложняет запрет на экспорт бензина, действующий до 31 июля, который, хотя и направлен на стабилизацию внутреннего рынка, не исключает возможность дефицита в регионах.