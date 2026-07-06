Стубб: удары ВСУ вглубь России могут приблизить завершение конфликта

Страны НАТО поддерживают продолжающиеся удары Украины вглубь России, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Financial Times. По его словам, растущее число атак может побудить Москву вернуться к переговорам.

Господин Стубб уверен, что Киев сейчас находится в «наилучшем положении» с начала боевых действий. «Я думаю, все (лидеры НАТО.— "Ъ") понимают, почему Украина делает это. Все верят, что нам нужно наращивать давление»,— сказал финский президент. По его мнению, Украина не только укрепила свою переговорную позицию, но и побудила США изменить стратегическое видение конфликта.

Накануне источники газеты сообщали, что американская разведка также помогала Украине прокладывать маршруты беспилотников для обхода российских сил ПВО и ударов по территории страны. По словам одного из собеседников FT, США рассматривают удары украинских БПЛА как инструмент, благодаря которому удастся повлиять на российскую экономику и приблизить подписание мирного соглашения.

Урегулирование конфликта России и Украины обсудят участники саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля. В последний день мероприятия американский президент Дональд Трамп встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По данным Reuters, после этого он намерен вновь связаться с президентом России Владимиром Путиным и попробовать договориться о завершении украинского конфликта.