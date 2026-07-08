Сегодня празднует день рождения вице-президент Федерации тенниса РФ Анастасия Мыскина

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Фото: Владимир Лукьянов, Коммерсантъ Анастасия Мыскина

Фото: Владимир Лукьянов, Коммерсантъ

Ее поздравляет олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде Екатерина Макарова:

— Настя, поздравляю тебя с днем рождения! Ты — источник энергии, красоты и харизмы. Твое искусство все успевать на высоте: ты и многодетная мама, и прекрасно реализовалась в теннисе. Желаю крепкого здоровья, женского счастья, всегда шикарного настроения, и пусть тебя окружают только твои по духу люди. Рада, что судьба дала нам возможность поработать вместе, я многому у тебя научилась. Всех самых теплых благ и успехов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»