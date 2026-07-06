Российские танкеры нарастили перевозку нефти до максимума с октября 2023 года
Объем сырья, перевезенного судами под российским флагом из портов РФ, в июне достиг 18,7 млн баррелей — это на 16% больше, чем в мае. Показатель растет третий месяц подряд и стал рекордным с октября 2023 года, следует из подсчетов S&P Global Commodities at Sea (CAS) и Maritime Intelligence Risk Suite (MIRS), с которыми ознакомился «Ъ». К июню 2025-го рост составил почти 3,8 раза.
Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ
Суммарные морские отгрузки российской нефти за месяц CAS оценивал в 4,41 млн баррелей в сутки, или 132,3 млн баррелей за июнь. Таким образом, доля танкеров под российским флагом в этих перевозках могла достичь 14%.
Аналитики связывают увеличение с исключением десятков судов, задействованных в торговле с Россией, из реестров Ботсваны, Мадагаскара и других стран. В обзоре указано, что такие корабли, обычно не аффилированные с западными государствами, попали под внимание программы ООН по борьбе с нелегальной сменой флага и манипуляциями с идентификационными сигналами.
При этом активность танкеров из КНР и ОАЭ в перевозках российской нефти снижается. С января по июнь 2026 года объем российской нефти, доставленной китайскими судами, упал на 18,2%, до 20,2 млн баррелей. Перевозки судами из ОАЭ сократились на 37,6%, до 11,6 млн баррелей.
В июне, по данным CAS, на долю танкеров, не связанных с G7 и их союзниками и не имеющих западной страховки, пришлось 65,6% российской нефти (в мае — 66,8%). Греческие операторы, крупнейшие в ЕС, перевезли за месяц 24,9 млн баррелей — результат сопоставим с прошлогодним июнем.
Подробности — в материале «Ъ» «Баррелю меняет рулевого».
Увеличение доли российских танкеров в перевозках нефти до рекордных значений с октября 2023 года связано не только с перерегистрацией судов под российский флаг для снижения рисков, но и с целенаправленными действиями западных стран по сокращению «теневого флота» России. ЕС ввёл санкции против сотен танкеров, которые, по утверждению европейской стороны, перевозили российскую нефть в обход ограничений. Кроме того, США оказывают давление на страны, под флагами которых ходят эти суда (например, Либерию, Маршалловы Острова и Панаму), с целью ужесточения надзора и соблюдения потолка цен на российскую нефть.
Ранее, в 2023-2025 годах, западные страны активно боролись с «теневым флотом», перевозящим российскую нефть, путем отзыва страховок у компаний-перевозчиков, таких как Gatik Ship Management, и введения ограничений на продажу старых танкеров неизвестным покупателям. Эти меры должны были вынудить Россию использовать западные услуги по транспортировке нефти с соблюдением потолка цен. На текущий момент (2026 год) наблюдается перераспределение долей в транспортировке, и суда из Китая и ОАЭ сокращают свою активность, в то время как часть таких судов также прошла перерегистрацию под российский флаг.