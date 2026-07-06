Российские танкеры нарастили перевозку нефти до максимума с октября 2023 года

Объем сырья, перевезенного судами под российским флагом из портов РФ, в июне достиг 18,7 млн баррелей — это на 16% больше, чем в мае. Показатель растет третий месяц подряд и стал рекордным с октября 2023 года, следует из подсчетов S&P Global Commodities at Sea (CAS) и Maritime Intelligence Risk Suite (MIRS), с которыми ознакомился «Ъ». К июню 2025-го рост составил почти 3,8 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Суммарные морские отгрузки российской нефти за месяц CAS оценивал в 4,41 млн баррелей в сутки, или 132,3 млн баррелей за июнь. Таким образом, доля танкеров под российским флагом в этих перевозках могла достичь 14%.

Аналитики связывают увеличение с исключением десятков судов, задействованных в торговле с Россией, из реестров Ботсваны, Мадагаскара и других стран. В обзоре указано, что такие корабли, обычно не аффилированные с западными государствами, попали под внимание программы ООН по борьбе с нелегальной сменой флага и манипуляциями с идентификационными сигналами.

При этом активность танкеров из КНР и ОАЭ в перевозках российской нефти снижается. С января по июнь 2026 года объем российской нефти, доставленной китайскими судами, упал на 18,2%, до 20,2 млн баррелей. Перевозки судами из ОАЭ сократились на 37,6%, до 11,6 млн баррелей.

В июне, по данным CAS, на долю танкеров, не связанных с G7 и их союзниками и не имеющих западной страховки, пришлось 65,6% российской нефти (в мае — 66,8%). Греческие операторы, крупнейшие в ЕС, перевезли за месяц 24,9 млн баррелей — результат сопоставим с прошлогодним июнем.

Подробности — в материале «Ъ» «Баррелю меняет рулевого».