Баррелю меняют рулевого

Российские танкерные операторы в июне увеличили объем перевозки нефти до 18,7 млн баррелей, что стало максимальным показателем с октября 2023 года. Аналитики объясняют это переходом части флота под российский флаг, что помогает снижать риски, а также общим увеличением экспорта сырья в условиях снижения переработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Российские танкерные операторы нарастили объем перевозки нефти из портов РФ в июне на 16% к маю, до 18,7 млн баррелей, сказано в обзоре S&P Global Commodities at Sea (CAS) и Maritime Intelligence Risk Suite. Показатель растет третий месяц подряд и достиг максимума с октября 2023 года. Относительно июня 2025 года объем вырос почти в 3,8 раза, следует из данных аналитиков.

Общие морские отгрузки российской нефти в CAS в июне оценивали в 4,41 млн баррелей в сутки (б/с). Таким образом, экспорт через порты за прошлый месяц мог составить 132,3 млн баррелей, и на российские танкеры в перевозках сырья, вероятно, пришлось около 14%.

Увеличение доли танкеров под российским флагом, задействованных в перевозке нефти, аналитики связывают с тем, что Ботсвана, Мадагаскар и другие страны исключили из своих реестров десятки судов, задействованных в торговле с Россией.

Такие суда, как правило не связанные с западными странами, стали объектом внимания в рамках кампании агентства ООН по борьбе с судами, незаконно меняющими флаг или манипулирующими сигналами идентификационной системы, указывается в обзоре.

Аналитики отмечают, что танкеры КНР и ОАЭ сокращают активность в перевозках российской нефти. Так, объем доставки сырья китайскими танкерами с января по июнь 2026 года снизился на 18,2%, до 20,2 млн баррелей, судами ОАЭ — на 37,6%, до 11,6 млн баррелей.

По данным CAS, в июне танкеры, которые не связаны со странами G7 и их союзниками, и не застрахованные западными компаниями, перевезли 65,6% российской нефти против 66,8% в мае. Операторы Греции, крупнейшей судовладельческой страны ЕС, в июне перевезли 24,9 млн баррелей, что сопоставимо с показателем июня.

Директор ЦЦИ Роман Соколов отмечает, что рост уровня перевозок сырья российскими судовладельцами отражает тенденцию к перерегистрации флота под отечественный флаг как способ снижения рисков.

По его словам, в условиях повышенного геополитического давления на логистику это дает государству больше правовых возможностей для защиты интересов перевозчиков. Снижение доли танкеров, подконтрольных компаниям из Китая и ОАЭ, также связано с этим процессом, считает эксперт,— часть таких судов в 2026 году прошла перерегистрацию под российский флаг. По словам директора по аналитике Инго-банка Василия Кутьина, мировая нестабильность вынуждает повышать гибкость логистики, чтобы более оперативно перенаправлять партии.

Основатель проекта N. Trans Lab и эксперт в области транспорта и логистики Мария Никитина указывает на увеличение потребности в вывозе нефти из-за снижения загрузки НПЗ. По данным Kpler, в июне переработка сырья в РФ в связи с ростом повреждения заводов после атак снизилась до минимального за последние годы уровня — 4,1 млн б/с (см. “Ъ” от 1 июня).

Экспорт нефти из России, согласно CAS, в июне увеличился на 9% к маю и на 28% год к году. В то же время, продолжает госпожа Никитина, компании из КНР и ОАЭ завязаны на удобные флаги, страховые и банковские цепочки, и, когда регистры начали массово лишать флагов суда, европейские ВМС — задерживать подозрительные танкеры, риски для операторов из этих стран стали выше, чем премия за перевозку.

Во втором полугодии, по оценке Марии Никитиной, доля российских операторов может умеренно вырасти, если давление на китайские и эмиратские структуры продолжится. Среди ключевых рисков для российских судов эксперт называет задержание в европейских водах, расширение санкций, а также отказ портов принимать суда с сомнительной регистрацией.

Ольга Озембловская