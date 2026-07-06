Россия впервые экспортировала пропан в Армению через Азербайджан
Россия поставила более 1 тыс. т пропана в Армению транзитом через Азербайджан. Об этом сообщило азербайджанское информагентство Azertag.
30 вагонов с пропаном отправились со станции Баладжары в направлении Беюк-Кясик (расположен на границе Азербайджана и Армении) 6 июля. Пропан — шестой вид грузов, которые прошли транзитом в Армению через территорию Азербайджана.
В конце октября 2025 года Баку и Ереван взаимно отменили ограничения и запреты на транзит грузов, которые действовали с конца 1980-х годов. Первым грузом, прошедшим по маршруту Баку-Тбилиси-Ереван, стало казахстанское зерно. Россия с того момента отправила через Азербайджан в Армению 36 тыс. т зерна, до 8 тыс. т удобрений, 133 т алюминия, 68 т гречневой крупы и 414 т антрацита.
Экспорт пропана из России в Армению через территорию Азербайджана, который состоялся 6 июля, является частью более широкого процесса деблокировки транспортных связей в регионе. Эта «деблокировка» стала возможной после того, как в конце октября 2025 года Баку и Ереван взаимно отменили ограничения на транзит грузов, действовавшие с конца 1980-х годов. Подвижки в этом направлении стали результатом мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, продвигаемого, в том числе, Россией. Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявлял, что Москва «делает всё возможное» для нормализации отношений между двумя странами, включая разблокировку экономических и транспортных связей.
Россия также прилагает усилия для того, чтобы закрепить за собой роль посредника, особенно в вопросе разблокировки коммуникаций, несмотря на то, что у Армении есть свой проект «Перекресток мира». Москва настаивает на условиях трехстороннего заявления 2020 года, которое предусматривает, в том числе, контроль Пограничной службы ФСБ России за транспортным сообщением. Возобновление транзита ранее казалось многим маловероятным, но уже в начале ноября 2025 года из России в Армению через Грузию и Азербайджан прибыл первый за 30 лет железнодорожный состав с пшеницей.