Россия впервые экспортировала пропан в Армению через Азербайджан

Россия поставила более 1 тыс. т пропана в Армению транзитом через Азербайджан. Об этом сообщило азербайджанское информагентство Azertag.

30 вагонов с пропаном отправились со станции Баладжары в направлении Беюк-Кясик (расположен на границе Азербайджана и Армении) 6 июля. Пропан — шестой вид грузов, которые прошли транзитом в Армению через территорию Азербайджана.

В конце октября 2025 года Баку и Ереван взаимно отменили ограничения и запреты на транзит грузов, которые действовали с конца 1980-х годов. Первым грузом, прошедшим по маршруту Баку-Тбилиси-Ереван, стало казахстанское зерно. Россия с того момента отправила через Азербайджан в Армению 36 тыс. т зерна, до 8 тыс. т удобрений, 133 т алюминия, 68 т гречневой крупы и 414 т антрацита.