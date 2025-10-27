Азербайджан и Армения взаимно отменили ограничения и запреты на транзит грузов

Впервые с конца 1980-х годов прошлого века руководство Азербайджана и Армении выразили готовность одновременно отменить запрет на транзит грузов. Это стало следствие работы сторон над текстом мирного договора.

«Это означает первый этап преодоления блокады Армении, но важно, чтобы и мы предпринимали ответные шаги. Мы готовы с сегодняшнего дня обеспечить транзит грузовых машин из Турции в Азербайджан и в обратном направлении по дороге Маргара — Ехегнадзор — Сисиан — Горис»,— сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на обсуждении проекта госбюджета на 2026 год.

Он отметил, что решение принято в качестве ответной меры на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о готовности Баку снять ограничения на транзит грузов в Армению. Ильхам Алиев говорил, что первым грузом, отправленным по железнодорожному маршруту Баку-Тбилиси-Ереван, стало казахстанское зерно.

Договоренности сторон подтвердила и российская сторона. В частности, вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил журналистам, что несколько дней назад Баку подтвердил Москве возможность использования своих железных дорог для транзита российской и иной продукции в Армению. «В этом направлении есть заметные подвижки. Сейчас "Российские железные дороги" совместно с региональными партнерами прорабатывают организационные вопросы. Поручения также даны министерству сельского хозяйства для освоения нового логистического маршрута", — отметил господин Оверчук.

Георгий Двали, Тбилиси