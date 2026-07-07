В портах Дальнего Востока рекордно подешевел коксующийся уголь

Цены на полутвердый коксующийся уголь марки Ж в дальневосточных портах за неделю к 26 июня снизились на 6,2%, до $158,5 за т (FOB). Это сильнейшее недельное падение с начала года, следует из подсчетов NEFT Research, с которыми ознакомился «Ъ». Котировки откатились к уровням первой декады июня.

Снижение затронуло и другие базы. В портах Азово-Черноморского бассейна уголь подешевел на 2,7%, до $134,6 за т, в балтийских — на 3,6%, до $126,1 за т. Причина падения цен на Дальнем Востоке — вялый спрос в Китае, отмечается в обзоре NEFT Research. Местные покупатели считают спотовые цены на импортное сырье завышенными и отдают предпочтение привязке к индексам или покупкам с портовых складов, поясняют аналитики. В западных портах давление оказал слабый интерес со стороны Индии: обильные запасы и падение цен на сталь не стимулируют местные заводы наращивать закупки, добавляют в BigMint.

Еще более негативную динамику видят в Центре ценовых индексов (ЦЦИ), оценивая стоимость угля в портах Дальнего Востока ниже $154 за т. «Цены снижаются из-за окончания влияния на рынок эффекта форс-мажоров, связанных с добычей в Китае, пополненных запасов и отсутствия поддержки со стороны спроса»,— пояснил директор ЦЦИ Евгений Грачев.

Резкий скачок котировок ранее спровоцировала авария на шахте в провинции Шаньси — одна из тяжелейших для угольной отрасли КНР за последние десятилетия. После этого контроль за добычей ужесточили и в других регионах. К концу мая в Китае была приостановлена работа 113 шахт совокупной мощностью 125 млн т металлургического угля в год.

Подробности — в материале «Ъ» «Котировки от стали».