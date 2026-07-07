Котировки от стали

Полутвердый коксующийся уголь в портах Дальнего Востока за последнюю неделю июня подешевел на $10 за тонну, максимальными темпами с начала года. Главная причина - сдержанный спрос в Китае, где идет восстановление добычи после крупной аварии на одной из шахт. Роста цен и интереса к товару аналитики ждут не ранее осени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Стоимость полутвердого коксующегося угля марки Ж в портах Дальнего Востока за неделю к 26 июня снизилась на 6,2%, или на $10, до $158,5 за тонну (FOB), подсчитали в NEFT Research. Как следует из данных аналитиков, это максимальное недельное падение цен с начала 2026 года. Котировки вернулись на уровень начала июня.

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Дешевел металлургический уголь и на других базисах. Цены на марку Ж в азово-черноморских портах снизились на 2,7% за неделю, до $134,6 за тонну (FOB), в портах Балтики — на 3,6%, до $126,1 за тонну (FOB).

Как отмечается в обзоре NEFT Research, на снижение стоимости коксующегося угля в дальневосточных портах повлиял сдержанный спрос в Китае.

Покупатели в КНР считают текущие цены на импортный уголь на спот-рынке завышенными, предпочитая привязку к индексам или закупки с портовых складов, поясняют аналитики. В западных портах, по их оценкам, котировки снизились под давлением слабого спроса в Индии. Достаточные запасы и падение цен на сталь сдерживают индийские заводы от активной закупки сырья, отмечают в BigMint.

Еще более негативную динамику видят в Центре ценовых индексов (ЦЦИ), отмечая снижение стоимости коксующегося угля в портах Дальнего Востока до менее $154 за тонну (FOB). «Цены снижаются из-за окончания влияния на рынок эффекта форс-мажоров, связанных с добычей в Китае, пополненных запасов и отсутствия поддержки со стороны спроса»,— говорит директор ЦЦИ Евгений Грачев.

К резкому росту цен на коксующийся уголь ранее привела авария на шахте в китайской провинции Шаньси, которая стала одной из самых тяжелых для угольной отрасли КНР за последние десятилетия. Контроль за добычей был усилен и в других провинциях. На конец мая была остановлена работа 113 китайских шахт общей мощностью 125 млн тонн металлургического угля в год (см. “Ъ” от 9 июня).

На мировом рынке присутствует избыток предложения стальной продукции, что ведет к ослаблению спроса на коксующийся уголь, констатирует начальник управления аналитики Альфа-банка Борис Красноженов.

В Китае, продолжает он, наблюдается процесс восстановления добычи коксующегося угля на ряде месторождений, которая была остановлена в прошлом квартале из-за происшествий. «Замедление деловой активности в Азии в июле—августе также может оказывать негативное влияние на спрос в секторе металлургического угля»,— добавляет аналитик. Впрочем, замечает господин Красноженов, российские экспортеры сохраняют рентабельность при указанном уровне цен и текущем валютном курсе.

Текущее снижение цен, вероятнее всего, может сохраниться до конца августа — начала сентября, считает директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев. По мере завершения сезона муссонов и постепенного сокращения запасов у азиатских производителей стали рыночная активность должна начать восстанавливаться. В сентябре—октябре можно ожидать восстановления спроса и цен на коксующийся уголь, полагает он. По мнению Евгения Грачева, рост цен возможен при сокращении предложения угля на рынке, во время сезонного пополнения запасов или во время сезона дождей в Австралии, но это ближе к концу года. Аналитик Freedom Global Владимир Чернов добавляет, что фундаментально рынок Индии остается сильным, так как потребление стали в стране в мае и за пять месяцев 2026 года продолжало расти.

По прогнозам NEFT Research, в третьем квартале экспортные цены на российский металлургический уголь снизятся примерно на 6–8% квартал к кварталу (см. “Ъ” от 29 июня). Пока исключением выглядит пылеугольное топливо (PCI), стоимость которого к концу июня на китайском рынке остается на высоком уровне $170 за тонну (CFR; c учетом фрахта), сказано в обзоре аналитиков. Котировки, по их данным, поддерживает дефицит предложения PCI на споте.

Полина Трифонова