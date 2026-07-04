Бизнес обсуждает с властями способы отражения атак БПЛА на предприятия

Российские компании обсуждают с властями создание систем раннего обнаружения, оповещения и отражения атак БПЛА на промышленные предприятия. Об этом сообщил ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин (РСПП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Шохин напомнил, что страны НАТО пытаются совершенствовать и сами беспилотные системы, и системы наведения, и спутниковые системы, в том числе Starlink. Для них российско-украинский военный конфликт — это способ испытать многие разработки, в том числе в области искусственного интеллекта, убежден глава РСПП.

«Мы не имеем права здесь отставать... И может быть здесь действительно вот это объединение усилий потребует ряда новых инструментов. Каких? Ну, пока мы в стадии обсуждения»,— уточнил Александр Шохин.

Глава РСПП предложил создать механизм финансирования защиты предприятий от терактов на встрече с президентом Владимиром Путиным в мае. Господин Шохин также назвал проблемой переброску с одного объекта на другой резервистов, привлеченных для обороны предприятий от террористических атак.