Бизнес обсуждает с властями способы отражения атак БПЛА на предприятия
Российские компании обсуждают с властями создание систем раннего обнаружения, оповещения и отражения атак БПЛА на промышленные предприятия. Об этом сообщил ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин (РСПП).
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Господин Шохин напомнил, что страны НАТО пытаются совершенствовать и сами беспилотные системы, и системы наведения, и спутниковые системы, в том числе Starlink. Для них российско-украинский военный конфликт — это способ испытать многие разработки, в том числе в области искусственного интеллекта, убежден глава РСПП.
«Мы не имеем права здесь отставать... И может быть здесь действительно вот это объединение усилий потребует ряда новых инструментов. Каких? Ну, пока мы в стадии обсуждения»,— уточнил Александр Шохин.
Глава РСПП предложил создать механизм финансирования защиты предприятий от терактов на встрече с президентом Владимиром Путиным в мае. Господин Шохин также назвал проблемой переброску с одного объекта на другой резервистов, привлеченных для обороны предприятий от террористических атак.
Проблема защиты промышленных предприятий от атак БПЛА стала особенно актуальной, поскольку такие атаки уже происходили в различных регионах России. Например, осенью 2025 года беспилотники пытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области, а в Марий Эл БПЛА упали рядом с промышленным предприятием. В 2025 году также были атакованы предприятия в Мордовии и Ижевске, а в Рязанской области после падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории предприятия. В апреле 2024 года атаки беспилотников были совершены на предприятия Татарстана.
В связи с участившимися инцидентами, в регионах уже принимаются меры по усилению защиты. Например, в Башкирии в мае 2024 года после атаки БПЛА на «Газпром нефтехим Салават» власти решили усилить противовоздушную оборону критически важных для экономики предприятий. В Курской области в тестовом режиме будет внедрена гражданская система противовоздушной обороны, которая будет собирать данные о пролете БПЛА из различных источников, включая мобильные приложения и уличные камеры, для передачи информации силам ПВО. Росгвардия также занимается предотвращением налетов БПЛА на критически важные экономические объекты.
Разработками в сфере противодействия БПЛА активно занимаются российские компании. В Ростове-на-Дону на инновационном форуме был представлен аппарат для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов. Госкорпорация «Роскосмос» предложила оборудовать свои объекты пассивными средствами защиты от беспилотников, а «Ростех» создал комплексную радиолокационную защиту, которая была успешно испытана на массовых городских мероприятиях. В Санкт-Петербурге планируется проводить соревнования по детекции и подавлению беспилотников для развития лучших российских решений в этой сфере.