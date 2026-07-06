Петербургская биржа ограничила рост цен на бензин и дизель из Белоруссии
Петербургская биржа с 6 июля установила лимит на шаг роста биржевых котировок топлива, произведенного в Белоруссии, в 0,01%. Шаг цены в сторону уменьшения установлен в 20%, передает «Интерфакс».
6 июля АИ-92 из Белоруссии торговался по 142 тыс. руб./т на Петербургской бирже. Стоимость дизеля составила 136-137 тыс. руб./т. При этом по индексу европейской части России АИ-92 стоил 71,2 руб./т, дизель — 74,6 руб./т. С июня ограничение шага роста на этой территории аналогично составляет 0,01%.
В последнюю неделю июня стоимость белорусского бензина АИ-92 с поставкой в России выросла на 6% — до 127 тыс. руб./т. Показатель с начала мая вырос в 1,8 раза. За 26 дней июня было реализовано 79,38 тыс. т белорусского топлива, тогда как за аналогичный период прошлого года продажи были минимальными. Дефицит топлива на российском рынке сохраняется с начала июня. В Кремле заявляли о переговорах об импорте топлива из других стран.
Ограничение роста биржевых котировок на топливо не является новой мерой. Петербургская биржа уже вводила аналогичные лимиты осенью 2025 года в условиях ажиотажного роста цен из-за внеплановых остановок НПЗ и дефицита топлива в регионах. Тогда эта мера помогла снизить ажиотаж на рынке, хотя объемы продаж сократились до многолетних минимумов. В марте 2026 года биржа также снизила предел роста цен до 0,01% по поручению правительства из-за более чем 12% роста оптовых цен на нефтепродукты с конца февраля, вызванного глобальным ростом котировок в связи с военными действиями на Ближнем Востоке.
Зависимость российского топливного рынка от поставок из Белоруссии усиливается в условиях дефицита. В сентябре 2025 года, например, белорусские железнодорожные поставки в РФ выросли многократно, достигнув 40–50 тыс. тонн. Тогда вице-премьер Александр Новак предлагал увеличить импорт белорусского бензина в РФ до 300 тыс. тонн в месяц. Высокие оптовые цены на российский бензин делают поставки привлекательными для белорусских НПЗ. В целом, импорт топлива является одной из мер по обеспечению стабильности на российском топливном рынке, наряду с продлением нулевой ввозной пошлины на нефтепродукты.