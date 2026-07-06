Врио белгородского губернатора рассказал о развитии систем противодействия БПЛА
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев назвал развитие систем противодействия ударам беспилотников единственным способом снизить ущерб для региональных аграриев без бюджетных вливаний. Об этом господин Шуваев рассказал в интервью «Ъ».
«Подразделения БАРС стоят на основных объектах. Также работают расчеты FPV-перехватчиков, и достаточно большое количество мы сбиваем»,— сообщил врио губернатора. Он назвал Белгородскую область «первым оборонительным рубежом Москвы», поскольку в центр России около 90% беспилотников летят через регион.
По словам врио губернатора, региональные власти активно сотрудничают с Минобороны. «Я лично дополнительно с командирами, с руководством Министерства обороны об этом разговаривал — идут навстречу. Так что продолжаем наращивать систему»,— заключил Александр Шуваев.
Подробнее — в интервью Александра Шуваева «Ъ».