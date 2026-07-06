Цены на московских заправках ускорили рост в начале июля
Темпы роста средних цен на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях (АЗС) в Москве выросли до 26-41 копейки за литр с 30 июня по 6 июля. Неделей ранее показатель составлял 9-14 копеек за литр, следует из мониторинга Московской топливной ассоциации (МТА).
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Согласно данным на сайте организации, 6 июля в среднем по Москве литр АИ-92 стоит 65,61 руб. (рост на 0,26 руб. к уровню 29 июня), АИ-95 — 72,49 руб. (рост на 0,27 руб.), дизельного топлива — 79,78 руб. (рост на 0,37 руб.). Разброс цен на дизтопливо на различных заправках в городе достигает 10,30 руб. за литр, на бензин АИ-92 — 7,23 руб. за литр, на бензин АИ-95 — 12,54 руб. за литр.
Цены на заправках начали постепенно расти из-за ажиотажа, вызванного ограничениями на продажу топлива, — с начала июня их ввели уже в более чем 30 регионах России. В Московском регионе цены на топливо выросли в середине июня более чем на 3 руб. за литр. Вице-премьер Александр Новак расценивал тенденцию как обычную рыночную ситуацию. По его словам, в целом внутренний рынок обеспечен бензином и дизелем.
Ускоренный рост цен на топливо на московских АЗС в начале июля 2026 года произошел на фоне ограничений на продажу топлива, введенных с конца мая в более чем 30 регионах России. Эти ограничения были призваны бороться со спекуляциями, но привели к дефициту предложения и ажиотажному спросу, особенно в центральном регионе, куда бензин сложно доставить. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала топливным ассоциациям и союзам соблюдать принципы ответственного ценообразования, а также запросила у крупных игроков, таких как «Нефтьмагистраль», экономическое обоснование изменения стоимости топлива.
Ситуация с топливом осложняется перебоями в работе нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и логистическими сложностями, особенно в южных регионах, где загруженность железных дорог высока в туристический сезон, а также в Приморье из-за повышенного турпотока. В некоторых регионах наблюдается дефицит топлива, и фермеры опасаются за сбор урожая. Отмечалось, что объем производства и запасов топлива в целом достаточен для покрытия спроса, но проблемы возникают из-за неритмичности поставок и экономических факторов, делающих экспорт выгоднее внутреннего рынка.
Правительство принимало меры для стабилизации ситуации, включая временное ограничение экспорта дизтоплива и бензина и поручения нефтяникам увеличить поставки на биржу. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что внутренний рынок обеспечен топливом, а текущая тенденция является обычной рыночной ситуацией. Однако, по мнению участников рынка, этих мер недостаточно, и в обозримой перспективе могут потребоваться дополнительные инструменты, например, ограничение экспорта в страны ЕАЭС. Прогнозировалось, что стабилизация ситуации возможна к октябрю, когда завершится сезон отпусков и спадет пиковый спрос.