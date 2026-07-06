Цены на московских заправках ускорили рост в начале июля

Темпы роста средних цен на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях (АЗС) в Москве выросли до 26-41 копейки за литр с 30 июня по 6 июля. Неделей ранее показатель составлял 9-14 копеек за литр, следует из мониторинга Московской топливной ассоциации (МТА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно данным на сайте организации, 6 июля в среднем по Москве литр АИ-92 стоит 65,61 руб. (рост на 0,26 руб. к уровню 29 июня), АИ-95 — 72,49 руб. (рост на 0,27 руб.), дизельного топлива — 79,78 руб. (рост на 0,37 руб.). Разброс цен на дизтопливо на различных заправках в городе достигает 10,30 руб. за литр, на бензин АИ-92 — 7,23 руб. за литр, на бензин АИ-95 — 12,54 руб. за литр.

Цены на заправках начали постепенно расти из-за ажиотажа, вызванного ограничениями на продажу топлива, — с начала июня их ввели уже в более чем 30 регионах России. В Московском регионе цены на топливо выросли в середине июня более чем на 3 руб. за литр. Вице-премьер Александр Новак расценивал тенденцию как обычную рыночную ситуацию. По его словам, в целом внутренний рынок обеспечен бензином и дизелем.