Новак оценил рост цен на АЗС в России
Крупные нефтяные компании удерживают рост цен на бензин на российских автозаправочных станциях (АЗС) в пределах инфляции, заявил вице-премьер Александр Новак. При этом на независимых АЗС есть разрыв, который должен выровняться после стабилизации ситуации на топливном рынке, добавил он.
«Это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться по мере того, как наполнится рынок и сбалансируется вся ситуация в полном объеме»,— сказал господин Новак на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России (трансляция велась на странице ЦБ во «ВКонтакте»).
По оценкам Александра Новака, внутренний рынок в целом обеспечен бензином и дизельным топливом, несмотря на ремонт некоторых заводов. Дефицит на отдельных заправках в основном связан с перебоями в поставках с НПЗ на нефтебазы, подчеркнул вице-премьер. По его словам, эти перебои быстро устраняются, а для обеспечения рынка используются ранее накопленные запасы.
Перебои с топливом начались в России в конце мая. На АЗС более чем в 30 регионах ввели ограничения на продажу бензина и дизеля. Это спровоцировало рост цен на заправках. Например, в Московском регионе цены на топливо подорожали в середине июня более чем на 3 руб. за литр. Начал дорожать в том числе импортируемый бензин — стоимость топлива из Белоруссии увеличилась в 1,8 раза с начала мая.
Подробнее — в материале «Ъ» «Импорт заправили наценкой».
Проблемы с топливом в России, начавшиеся в конце мая, являются следствием нескольких факторов, включая перебои с поставками по железной дороге, закрытие нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на ремонт и рост цен на оптовом рынке. В ряде регионов, таких как Новосибирская, Астраханская, Волгоградская, Саратовская и Рязанская области, а также Калмыкия и Крым, был отмечен дефицит топлива на АЗС. Задержки связаны с тем, что поезда с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков, а также с перегрузкой железнодорожных путей из-за переориентации экспорта угля на восток и увеличенной загруженности в туристический сезон.
Власти пытаются стабилизировать ситуацию на топливном рынке. Минэнерго совместно с нефтяными компаниями скорректировало графики ремонтов НПЗ, чтобы они не совпадали с периодом высокого спроса на бензин, а также увеличило объемы предложения на внутреннем рынке. Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года и ввело мораторий на обнуление топливного демпфера для сдерживания роста цен на АЗС в пределах инфляции. ФАС, в свою очередь, проводит проверки сетей АЗС из-за роста цен, запрашивая данные о ценообразовании и обеспеченности топливом.
Независимые АЗС работают с минимальной или отрицательной маржой, потому что оптовые цены на топливо растут, а розничные регулируются ФАС. Это может привести к тому, что независимые АЗС будут вынуждены повышать цены или закрываться. Для стабилизации отрасли, по мнению экспертов, требуется либо увеличение розничных цен, либо снижение оптовой стоимости.
Власти Ставропольского края даже обратились в Федеральную антимонопольную службу из-за серьезного увеличения стоимости бензина, где за две недели цена выросла на 8,5%.