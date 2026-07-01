Новак оценил рост цен на АЗС в России

Крупные нефтяные компании удерживают рост цен на бензин на российских автозаправочных станциях (АЗС) в пределах инфляции, заявил вице-премьер Александр Новак. При этом на независимых АЗС есть разрыв, который должен выровняться после стабилизации ситуации на топливном рынке, добавил он.

«Это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться по мере того, как наполнится рынок и сбалансируется вся ситуация в полном объеме»,— сказал господин Новак на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России (трансляция велась на странице ЦБ во «ВКонтакте»).

По оценкам Александра Новака, внутренний рынок в целом обеспечен бензином и дизельным топливом, несмотря на ремонт некоторых заводов. Дефицит на отдельных заправках в основном связан с перебоями в поставках с НПЗ на нефтебазы, подчеркнул вице-премьер. По его словам, эти перебои быстро устраняются, а для обеспечения рынка используются ранее накопленные запасы.

Перебои с топливом начались в России в конце мая. На АЗС более чем в 30 регионах ввели ограничения на продажу бензина и дизеля. Это спровоцировало рост цен на заправках. Например, в Московском регионе цены на топливо подорожали в середине июня более чем на 3 руб. за литр. Начал дорожать в том числе импортируемый бензин — стоимость топлива из Белоруссии увеличилась в 1,8 раза с начала мая.

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