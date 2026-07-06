Лидера «Процветающей Армении» Царукяна задержали в Ереване

Председателя оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна доставили в Следственный комитет. Сегодня прошли обыски в его доме и десятках принадлежащих ему компаний.

«Гагик Царукян переправлен в Следственный комитет, сегодня его доставят в суд, где решится вопрос ареста»,— сообщил ТАСС его адвокат Ерем Саргсян.

Партия Гагика Царукяна участвовала в парламентских выборах, прошедших 7 июня, но, вопреки прогнозам, не прошла в парламент: при пороге в 4% она набрала 3,9893% голосов. Партия требовала пересчета и заявляла о фальсификациях, но ЦИК утвердил эти результаты. При этом до подтверждения итогов выборов Царукян хотел уехать с супругой из страны (как утверждалось, на отдых), но ему не дали вылететь: в аэропорту политику сообщили о возбуждении против него уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Гагик Царукян — один из богатейших людей Армении, владелец крупного концерна «Мульти Груп». Холдинг объединяет 40 компаний в сферах производства, сельского хозяйства, строительства, фармацевтики, туризма и игорного бизнеса.

Лусине Баласян