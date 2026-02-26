В России упал спрос на стейки

Продажи порционной мясной продукции, прежде всего стейков для жарки, сократились в 2025 году на 8% в натуральном выражении — до 92 тыс. тонн. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные NTech. В 2024 году сегмент показал рост на 17%.

В денежном выражении рынок стейков прибавил 6% (до 71 млрд руб.), при этом динамика замедлилась — в 2024-м рост составлял 27%. Тенденция к снижению спроса обозначилась в конце 2025-го — начале 2026 года, подтвердил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Опрошенные изданием эксперты связывают сокращение с уменьшением предложения. Производство крупного рогатого скота на убой в сельхозорганизациях упало на 3,8% — до 1,12 млн тонн в живом весе.

Премиальный сегмент остается устойчивым благодаря спросу со стороны обеспеченных покупателей. Продажи стейка рибай в январе–августе 2025-го выросли на 59,3%. Тем не менее 2026 год, по прогнозам экспертов, может стать вызовом для отрасли из-за возможного снижения покупательной способности населения.