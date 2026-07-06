Футболистов Кабо-Верде встретил на родине как чемпионов. Видео

Составлено ИИ-Ассистентъ

Чемпионат мира по футболу 2026 года, впервые проходящий в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных вместо привычных 32, привел к значительному увеличению числа экзотических команд. Для сборной Кабо-Верде это стало дебютом на мировом первенстве, что само по себе уже было историческим событием.

В групповом этапе команда Кабо-Верде, значительно уступающая соперникам по рейтингу FIFA (67-е место против 1-го у Аргентины и 2-го у Испании), продемонстрировала выдающуюся игру, трижды сыграв вничью и выйдя в плей-офф со второго места в группе H, обойдя Уругвай. Особенно отличился 40-летний вратарь Кабо-Верде Возинья, число подписчиков которого в социальных сетях выросло с 50 тысяч до более чем 17 миллионов после ничьей с Испанией 0:0, где он отразил семь ударов.