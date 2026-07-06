Бельгийская футбольная ассоциация обвинила FIFA в махинациях по делу Балогана

Международная футбольная федерация (FIFA) приняла за апелляцию письмо Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB) с просьбой разъяснить решение о приостановке дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогана.

В матче 1/16 финала чемпионата мира против команды Боснии и Герцеговины (2:0) Балоган получил красную карточку за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. 5 июля портал The Athletic сообщил, что дисциплинарный комитет FIFA приостановил дисквалификацию американского форварда и разрешил ему принять участие в игре 1/8 финала с бельгийцами. Президент США Дональд Трамп заявил, что «попросил FIFA пересмотреть эпизод».

KBVB обратилась в FIFA с просьбой предоставить копию этого решения, а также получить от федерации «разъяснение своей позиции в отношении применимых правил». В FIFA заявили, что обращение KBVB было расценено как апелляция. При этом, по правилам FIFA, жалоба «может быть принята к рассмотрению только в том случае, если мотивированное решение было заранее сообщено заявителю».

Также в KBVB сообщили, что FIFA «намеренно исключила» из повестки координационного совещания, предваряющего матч США—Бельгия, пункт об автоматической дисквалификации игроков. «При этом перед каждым из четырех предыдущих матчей эта тема постоянно поднималась на координационных совещаниях», — сказано в релизе.

Таисия Орлова