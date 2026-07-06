Шуваев назначит своего сослуживца заместителем по вопросам безопасности в Белгородской области

Заместителем губернатора Белгородской области по вопросам безопасности станет бывший военнослужащий. Об этом заявил врио главы региона Александр Шуваев в интервью «Ъ».

Господин Шуваев добавил, что кандидат уже уволен из вооруженных сил. Сослуживцы врио губернатора стали советниками по работе с участниками СВО, экономическим и финансовым вопросам. Будем присматриваться и уже потом решать. «Но в целом я никого не собирался менять, потому что привык, как было в вооруженных силах: какую команду дали, с теми и работаю»,— сказал он.

Александр Шуваев отверг слухи о том, что бывший губернатор Белгородской области Евгений Савченко может стать его советником, — они разошлись после его появления на представлении нового главы региона. «Есть ряд моментов, на которые у меня другое видение. Если мне будет необходимо с ним посоветоваться или поговорить — конечно, приглашу, поговорим»,— заключил он.

Владимир Путин назначил господина Шуваева временно исполняющим обязанности белгородского губернатора в апреле. С 2022 года он участвовал в военной операции на Украине, дослужился до звания генерал-майора. В 2025 году участвовал в программе «Время героев», затем стал замгубернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Подробнее — в интервью Александра Шуваева «Ъ».