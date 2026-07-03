Тегеран-26

В Тегеране началась церемония прощания с погибшим в феврале верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Похоронные мероприятия, организовать которые ранее власти страны не могли по соображениям безопасности, охватят пять городов и две страны и растянутся почти на неделю. По оценке иранских властей, участие в них примут до 20 млн человек, что может стать рекордом не только для Ирана, но и для мировой истории. Россию на прощании с Али Хаменеи представляет делегация во главе с зампредом Совета безопасности Дмитрием Медведевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гроб с телом убитого верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи вносят в Большую мечеть Мосалла перед началом похоронной церемонии в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP Гроб с телом убитого верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи вносят в Большую мечеть Мосалла перед началом похоронной церемонии в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

86-летний верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в ходе ракетно-бомбового обстрела Тегерана со стороны США и Израиля 28 февраля, и по исламской традиции его должны были похоронить в тот же день, но тогда война только началась и сделать это достойно не позволяли соображения безопасности. Сейчас между США и Ираном в соответствии с подписанным ими меморандумом о взаимопонимании установлено 60-дневное перемирие и, хотя оно периодически нарушается, обстановка в регионе всё же более спокойная, чем ранее. Иранские власти не до конца уверены, что их противники не замышляют что-то, а потому 2 июля они предупредили США, Израиль и их союзников о «еще более сокрушительном, чем ранее» ответе на любые угрозы или акты агрессии.

Траурные мероприятия, как ожидается, будут беспрецедентными по продолжительности и посещаемости. 3 июля гроб с телом Али Хаменеи доставили в религиозный комплекс Мосалла в Тегеране, куда для прощания с ним прибыли высокопоставленные представители десятков стран (представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ожидается участие официальных лиц из более чем 100 государств). От России в Иран прилетела делегация во главе с зампредом Совета безопасности Дмитрием Медведевым (в нее вошли министр энергетики Сергей Цивилев, заместитель главы МИДа Георгий Борисенко, представители мусульманских объединений и другие официальные лица).

Для широкой публики комплекс откроют в полночь 4 июля (на два дня), но уже сегодня, 3 июля, на время молитвы к телу был обеспечен ограниченный доступ. Огромное помещение моментально заполнилось людьми.

Подойти прямо к гробу было невозможно, он стоял на постаменте, но унести с собой реликвию многим паломникам всё же удалось: они кидали стоящим на возвышении у гроба охранникам платки, а те, приложив их на секунду к крышке саркофага, закидывали их обратно в толпу.

Во второй половине дня возможность отдать дань уважения была предоставлена иностранным лидерам, которые один за другим медленно проходили мимо четырех гробов обычного размера и одного очень маленького. Вместе с аятоллой Али Хаменеи при обстрелах со стороны США и Израиля погибли его дочь и ее муж, а также супруга его сына Моджтабы (ставшего позднее новым верховным лидером) с 14-месячной дочкой. Дмитрий Медведев на несколько секунд остановился у постамента, склонив голову, а перед тем как покинуть зал кратко пообщался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

6 июля гроб Али Хаменеи пронесут по основным улицам Тегерана, 7-го перевезут в главный религиозный центр Ирана — город Кум, а 8-го отправят в Ирак (в Кербелу и Наджафу), где погибшего аятоллу также почитали как одного из главных шиитских духовных лидеров. Погребение состоится 9 июля в его родном городе Мешхеде.

Фотогалерея Как проходит церемония прощания с Али Хаменеи Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 3 июля гроб с телом Али Хаменеи доставили в религиозный комплекс Мосалла в Тегеране Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters Как ожидается, участие в похоронах примут до 20 млн человек Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters Соратники и близкие покойного верховного лидера Ирана Фото: IRIB Pool / Handout / Reuters Для широкой публики комплекс откроют в полночь в субботу Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters На церемонии ожидается участие официальных лиц из более 100 государств Фото: Vahid Salemi / AP Иранские религиозные лидеры на церемонии прощания с Али Хаменеи Фото: Vahid Salemi / AP Похоронные мероприятия растянутся почти на неделю Фото: Vahid Salemi / AP Делегация из Йемена на церемонии прощания с Али Хаменеи Фото: Mohammed Salem / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Участники церемонии прощания Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Президент Ирана Масуд Пезешкиан Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и другие руководители страны Фото: Mohammed Salem / Reuter Спикер Национального собрания Азербайджана Сахиба Гафарова Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Голамали Хаддад Адель (слева), тесть Верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters 6-го июля гроб Али Хаменеи пронесут по основным улицам Тегерана, 7-го перевезут в главный религиозный центр Ирана — город Кум, а 8-го отправят в Ирак, где погибшего аятоллу также почитали как одного из главных шиитских духовных лидеров. Погребение состоится 9 июля его в родном городе Мешхеде Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Член Ассамблеи экспертов Мохсен Коми и верховный судья Ирана Голам-Хоссейном Мохсени Эджеи Фото: Mohammed Salem / Reuter Участник церемонии прощания с Али Хаменеи Фото: Mohammed Salem / Reuter Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Верховный судья Ирана Голам-Хоссейн Мохсени Эджеи, спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф и президент Ирана Масуд Пезешкиан (справа) Фото: Mohammed Salem / Reuter Следующая фотография 1 / 19 3 июля гроб с телом Али Хаменеи доставили в религиозный комплекс Мосалла в Тегеране Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters Как ожидается, участие в похоронах примут до 20 млн человек Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters Соратники и близкие покойного верховного лидера Ирана Фото: IRIB Pool / Handout / Reuters Для широкой публики комплекс откроют в полночь в субботу Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters На церемонии ожидается участие официальных лиц из более 100 государств Фото: Vahid Salemi / AP Иранские религиозные лидеры на церемонии прощания с Али Хаменеи Фото: Vahid Salemi / AP Похоронные мероприятия растянутся почти на неделю Фото: Vahid Salemi / AP Делегация из Йемена на церемонии прощания с Али Хаменеи Фото: Mohammed Salem / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Участники церемонии прощания Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Президент Ирана Масуд Пезешкиан Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и другие руководители страны Фото: Mohammed Salem / Reuter Спикер Национального собрания Азербайджана Сахиба Гафарова Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Голамали Хаддад Адель (слева), тесть Верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters 6-го июля гроб Али Хаменеи пронесут по основным улицам Тегерана, 7-го перевезут в главный религиозный центр Ирана — город Кум, а 8-го отправят в Ирак, где погибшего аятоллу также почитали как одного из главных шиитских духовных лидеров. Погребение состоится 9 июля его в родном городе Мешхеде Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Член Ассамблеи экспертов Мохсен Коми и верховный судья Ирана Голам-Хоссейном Мохсени Эджеи Фото: Mohammed Salem / Reuter Участник церемонии прощания с Али Хаменеи Фото: Mohammed Salem / Reuter Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Верховный судья Ирана Голам-Хоссейн Мохсени Эджеи, спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф и президент Ирана Масуд Пезешкиан (справа) Фото: Mohammed Salem / Reuter Смотреть

В общей сложности в траурных мероприятиях, как ожидают иранские власти, могут принять участие до 20 млн человек. Масуд Пезешкиан призвал иранцев «любого этнического происхождения, религии и политических взглядов» принять участие в прощании с бывшим главой государства. «Ваше широкое присутствие будет решительным ответом тем, кто придерживается логики терроризма, насилия и давления, и ясным посланием миру, что иранская нация едина в солидарности и готовности защищать свою честь и независимость»,— заявил он.

Если на этот призыв действительно откликнутся 20 млн человек, это будет рекорд не только для Ирана (в истории которого наиболее масштабными до сих пор считались похороны лидера исламской революции аятоллы Рухоллы Хомейни в 1989 году, в которых приняли участие около 10 млн паломников), но и для мира (пока наиболее массовой траурной церемонией считается прощание с индийским политиком Кондживарамом Аннадураи в 1969 году с участием около 15 млн человек). Обеспечить безопасность мероприятий с таким числом участников будет непросто: в ходе прощания с Рухоллой Хоменеи в давке погибло 8 человек, на похоронах убитого США генерала Касема Сулеймани в 2020 году — более 50.

Об участии нового верховного лидера Ирана, сына Али Хаменеи Моджтабы Хаменеи, в траурных мероприятиях пока не сообщали. Он не показывался на публике с начала войны США и Израиля против Ирана. Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью “Ъ” ранее пояснил, что это связано с соображениями безопасности. На днях министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что и новый верховный лидер Ирана «отмечен для ликвидации» и «обречен на смерть».

Елена Черненко