На Ставрополье производство минеральной воды за год выросло на 10%

Производство минералки предприятиями Ставропольского края переживает период интенсивного подъёма: регион последовательно укрепляет позиции как на внутреннем рынке страны, так и на международных площадках. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин в своём Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По итогам 2025 года суммарный розлив минеральных и питьевых вод в регионе составил свыше 1,6 млрд полулитров. Уже в январе–мае 2026 года предприятия отгрузили 642 млн полулитров — на 10,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

За три десятилетия отрасль прошла путь кардинального переустройства. Если в начале 1990-х годов в крае работало лишь три производителя, то сегодня их насчитывается тридцать. Совокупные мощности действующих заводов рассчитаны на выпуск более 5,5 млрд полулитров продукции ежегодно, что характеризует отрасль как одну из наиболее динамично развивающихся в российской пищевой промышленности.

Параллельно с внутренним спросом набирает силу экспортное направление. Половина краевых предприятий уже реализует продукцию за рубежом. Особой популярностью у иностранных потребителей пользуются воды из Железноводска, Ессентуков, Минераловодского и Предгорного округов. По итогам прошлого года объем зарубежных поставок вырос в 1,3 раза, а за первые пять месяцев 2026 года отгрузки за границу прибавили ещё 5%: за рубеж ушло более 20 тысяч тонн продукции на сумму свыше $11 млн.

Ведущими получателями ставропольской минеральной воды остаются постсоветские государства и страны ближнего зарубежья. Наибольшая доля экспорта приходится на Беларусь — 22,8%, следом идут Казахстан — 16%, Азербайджан — 15,5%, Монголия — 14% и Туркменистан — 11,6%.

«Это одна из самых быстрорастущих отраслей в России, которая позволяет быстрее выходить на международный уровень», — подчеркнул Антон Доронин, добавив, что региональные власти оказывают производителям системную поддержку в продвижении брендов на внешних рынках. По оценке министерства, развитие узнаваемости краевой продукции за рубежом напрямую влияет на улучшение инвестиционной привлекательности всего региона.

Станислав Маслаков