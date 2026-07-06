Заявления американской стороны указывают на все больший отход от договоренностей по урегулированию на Украине. Такое мнение высказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Партия войны в лице правящих кругов Британии и Германии, Франции, а также руководство Евросоюза и НАТО стремятся перетянуть на свою сторону американцев»,— сказал господин Рябков на XXIV Международной школе ПИР-центра по проблемам глобальной безопасности (цитата по ТАСС). Под верными принципами урегулирования он имел в виду переговоры и поиск компромиссов.

Европейские члены НАТО и Канада, напротив, намеренно «разжигают вооруженный конфликт» на Украине, направляя туда оружие и оказывая властям страны политическую поддержку, добавил дипломат.

В Кремле не считают США посредником в переговорах России и Украины, поскольку Вашингтон вовлечен в конфликт и снабжает Киев вооружением. Тем не менее российская сторона высоко оценивает усилия американских переговорщиков, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.