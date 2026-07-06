Рябков заявил об отходе США от договоренностей по Украине
Заявления американской стороны указывают на все больший отход от договоренностей по урегулированию на Украине. Такое мнение высказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Партия войны в лице правящих кругов Британии и Германии, Франции, а также руководство Евросоюза и НАТО стремятся перетянуть на свою сторону американцев»,— сказал господин Рябков на XXIV Международной школе ПИР-центра по проблемам глобальной безопасности (цитата по ТАСС). Под верными принципами урегулирования он имел в виду переговоры и поиск компромиссов.
Европейские члены НАТО и Канада, напротив, намеренно «разжигают вооруженный конфликт» на Украине, направляя туда оружие и оказывая властям страны политическую поддержку, добавил дипломат.
В Кремле не считают США посредником в переговорах России и Украины, поскольку Вашингтон вовлечен в конфликт и снабжает Киев вооружением. Тем не менее российская сторона высоко оценивает усилия американских переговорщиков, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Заявления Сергея Рябкова об отходе США от договоренностей по Украине перекликаются с более ранними событиями, когда американские официальные лица либо избегали конкретики относительно итогов саммита в Анкоридже, либо вовсе заявляли, что никаких соглашений не было. Например, госсекретарь США Марко Рубио утверждал, что на Аляске было лишь предложение, а не соглашение. Тем не менее, глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что российская сторона согласилась на предложения США, переданные спецпредставителем Дональда Трампа, но американская сторона затем не предприняла действий для их реализации.
Позиция России заключается в том, что США фактически напрямую вовлечены в конфликт на Украине, что подтверждалось Дмитрием Песковым. Москва открыта к мирным переговорам и надеется на продолжение сотрудничества с США дипломатическим путем, но при этом считает, что «мяч» находится не на её стороне. Российские официальные лица неоднократно предупреждали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.