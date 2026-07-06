Дефицит топлива, обстрелы, мечты белгородцев. Главное из интервью Александра Шуваева

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в интервью «Ъ» рассказал, слушаются ли его на гражданке, что он будет делать с коррумпированными чиновниками и какие задачи перед ним поставил президент. Главные заявления из интервью господина Шуваева — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шуваев

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Александр Шуваев

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Поручения президента Главное — обеспечение безопасности и развитие штатной структуры подразделений территориальной обороны.

Среди других поручений — развитие экономики региона и улучшение демографической ситуации. Команда и борьба с коррупцией Борьбу с коррупцией планируется вести через взаимодействие с правоохранительными органами: ФСБ, МВД и Следственным комитетом.

Есть кандидат из вооруженных сил, который будет назначен заместителем губернатора по вопросам безопасности.

С предыдущего места работы приглашен советник по работе с участниками СВО и членами их семей. Также в команде есть советник по финансам и советник по экономическим вопросам.

Бензин, интернет и ситуация в приграничье Ситуация с бензином остается стабильной и контролируемой. Есть локальные перебои с наличием и отпуском отдельных марок топлива на АЗС.

Особое внимание уделяется приграничным муниципалитетам, которые первыми подвергаются ударам ВСУ.

Введены временные ограничения: не более 30 л бензина и 60 л дизельного топлива в одни руки за одну заправку. Жителям приграничных районов разрешено заправлять топливо в канистры.

Руководители агрохолдингов взаимодействуют с региональными властями. Для проведения уборочной кампании формируются необходимые запасы топлива.

На заседании оперативного штаба поддержали решение восстановить интернет на всей территории региона. При этом в случае обстрелов сигнал понижается.

Сейчас интернет есть практически на всей территории региона, Max работает везде, кроме одного муниципального округа, где была повреждена вышка связи.

Подготовка к зиме Зима была тяжелой для региона из-за перебоев с электроснабжением и отоплением. С вице-премьером Маратом Хуснуллиным подписали документы по реализации мероприятий, которые позволят увеличить мощности теплоснабжения.

Также поручено провести ревизию всех ранее поставленных в регион средств электрогенерации. Компенсации после атак ВСУ и защита региона Снизить ущерб можно только путем противодействия беспилотным системам.

Около 90% беспилотников, направляющихся в центральную часть страны, пролетают через Белгородскую область. Регион является первым оборонительным рубежом на этом направлении.

Внебюджетный фонд, из которого выплачивались компенсации владельцам поврежденных автомобилей, исчерпал средства. После дополнительной работы властям удалось найти финансирование для возобновления выплат.

Для контроля за выплатами создана специальная рабочая группа.

Задача группы — не допустить завышения ущерба, коррупционных схем и переплат, а также следить за тем, чтобы размер компенсаций соответствовал реальному ущербу и страховым случаям.

Чего хотят белгородцы Окончания специальной военной операции.

Возможностей для развития экономической деятельности.

Повышения качества жизни.

Мария Ежовкина