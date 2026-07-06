Дефицит топлива, обстрелы, мечты белгородцев. Главное из интервью Александра Шуваева
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в интервью «Ъ» рассказал, слушаются ли его на гражданке, что он будет делать с коррумпированными чиновниками и какие задачи перед ним поставил президент. Главные заявления из интервью господина Шуваева — в подборке «Ъ».
Александр Шуваев
Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ
Поручения президента
- Главное — обеспечение безопасности и развитие штатной структуры подразделений территориальной обороны.
- Среди других поручений — развитие экономики региона и улучшение демографической ситуации.
Команда и борьба с коррупцией
- Борьбу с коррупцией планируется вести через взаимодействие с правоохранительными органами: ФСБ, МВД и Следственным комитетом.
- Есть кандидат из вооруженных сил, который будет назначен заместителем губернатора по вопросам безопасности.
- С предыдущего места работы приглашен советник по работе с участниками СВО и членами их семей. Также в команде есть советник по финансам и советник по экономическим вопросам.
Бензин, интернет и ситуация в приграничье
- Ситуация с бензином остается стабильной и контролируемой. Есть локальные перебои с наличием и отпуском отдельных марок топлива на АЗС.
- Особое внимание уделяется приграничным муниципалитетам, которые первыми подвергаются ударам ВСУ.
- Введены временные ограничения: не более 30 л бензина и 60 л дизельного топлива в одни руки за одну заправку. Жителям приграничных районов разрешено заправлять топливо в канистры.
- Руководители агрохолдингов взаимодействуют с региональными властями. Для проведения уборочной кампании формируются необходимые запасы топлива.
- На заседании оперативного штаба поддержали решение восстановить интернет на всей территории региона. При этом в случае обстрелов сигнал понижается.
- Сейчас интернет есть практически на всей территории региона, Max работает везде, кроме одного муниципального округа, где была повреждена вышка связи.
Подготовка к зиме
- Зима была тяжелой для региона из-за перебоев с электроснабжением и отоплением. С вице-премьером Маратом Хуснуллиным подписали документы по реализации мероприятий, которые позволят увеличить мощности теплоснабжения.
- Также поручено провести ревизию всех ранее поставленных в регион средств электрогенерации.
Компенсации после атак ВСУ и защита региона
- Снизить ущерб можно только путем противодействия беспилотным системам.
- Около 90% беспилотников, направляющихся в центральную часть страны, пролетают через Белгородскую область. Регион является первым оборонительным рубежом на этом направлении.
- Внебюджетный фонд, из которого выплачивались компенсации владельцам поврежденных автомобилей, исчерпал средства. После дополнительной работы властям удалось найти финансирование для возобновления выплат.
- Для контроля за выплатами создана специальная рабочая группа.
- Задача группы — не допустить завышения ущерба, коррупционных схем и переплат, а также следить за тем, чтобы размер компенсаций соответствовал реальному ущербу и страховым случаям.
Чего хотят белгородцы
- Окончания специальной военной операции.
- Возможностей для развития экономической деятельности.
- Повышения качества жизни.