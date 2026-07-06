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Дефицит топлива, обстрелы, мечты белгородцев. Главное из интервью Александра Шуваева

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в интервью «Ъ» рассказал, слушаются ли его на гражданке, что он будет делать с коррумпированными чиновниками и какие задачи перед ним поставил президент. Главные заявления из интервью господина Шуваева — в подборке «Ъ».

Александр Шуваев

Александр Шуваев

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Александр Шуваев

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Поручения президента

  • Главное — обеспечение безопасности и развитие штатной структуры подразделений территориальной обороны.
  • Среди других поручений — развитие экономики региона и улучшение демографической ситуации.

Команда и борьба с коррупцией

  • Борьбу с коррупцией планируется вести через взаимодействие с правоохранительными органами: ФСБ, МВД и Следственным комитетом.
  • Есть кандидат из вооруженных сил, который будет назначен заместителем губернатора по вопросам безопасности.
  • С предыдущего места работы приглашен советник по работе с участниками СВО и членами их семей. Также в команде есть советник по финансам и советник по экономическим вопросам.

Бензин, интернет и ситуация в приграничье

  • Ситуация с бензином остается стабильной и контролируемой. Есть локальные перебои с наличием и отпуском отдельных марок топлива на АЗС.
  • Особое внимание уделяется приграничным муниципалитетам, которые первыми подвергаются ударам ВСУ.
  • Введены временные ограничения: не более 30 л бензина и 60 л дизельного топлива в одни руки за одну заправку. Жителям приграничных районов разрешено заправлять топливо в канистры.
  • Руководители агрохолдингов взаимодействуют с региональными властями. Для проведения уборочной кампании формируются необходимые запасы топлива.
  • На заседании оперативного штаба поддержали решение восстановить интернет на всей территории региона. При этом в случае обстрелов сигнал понижается.
  • Сейчас интернет есть практически на всей территории региона, Max работает везде, кроме одного муниципального округа, где была повреждена вышка связи.

Подготовка к зиме

  • Зима была тяжелой для региона из-за перебоев с электроснабжением и отоплением. С вице-премьером Маратом Хуснуллиным подписали документы по реализации мероприятий, которые позволят увеличить мощности теплоснабжения.
  • Также поручено провести ревизию всех ранее поставленных в регион средств электрогенерации.

Компенсации после атак ВСУ и защита региона

  • Снизить ущерб можно только путем противодействия беспилотным системам.
  • Около 90% беспилотников, направляющихся в центральную часть страны, пролетают через Белгородскую область. Регион является первым оборонительным рубежом на этом направлении.
  • Внебюджетный фонд, из которого выплачивались компенсации владельцам поврежденных автомобилей, исчерпал средства. После дополнительной работы властям удалось найти финансирование для возобновления выплат.
  • Для контроля за выплатами создана специальная рабочая группа.
  • Задача группы — не допустить завышения ущерба, коррупционных схем и переплат, а также следить за тем, чтобы размер компенсаций соответствовал реальному ущербу и страховым случаям.

Чего хотят белгородцы

  • Окончания специальной военной операции.
  • Возможностей для развития экономической деятельности.
  • Повышения качества жизни.

Мария Ежовкина

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