Китай опроверг данные об обучении военнослужащих России на своей территории

Министерство иностранных дел КНР опроверг сообщения об обучении российских военнослужащих на китайской территории. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мао Нин на брифинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальный представитель МИД КНР Мао Нин

Фото: Tingshu Wang / Reuters Официальный представитель МИД КНР Мао Нин

Фото: Tingshu Wang / Reuters

«Что касается так называемых сообщений, за которыми немецкая сторона следит с обеспокоенностью, мы ясно дали понять: это чистая клевета, не имеющая под собой фактической основы»,— заявила госпожа Нин. Таким образом дипломат ответила на просьбу прокомментировать «срочные переговоры» МИД Германии с послом Китая из-за сообщений СМИ о военных учениях.

По словам Мао Нин, глава дипмиссии КНР и представители МИД ФРГ на встрече «обменивались мнениями по двусторонним вопросам и делам, представляющим взаимный интерес». Китай, подчеркнула дипломат, придерживается объективной и справедливой позиции по вопросу украинского кризиса, он поддерживает политическое урегулирование и «содействует мирным переговорам, используя собственные методы». «Немецкая сторона должна рассматривать позицию и роль Китая объективно и рационально»,— подчеркнула представитель МИД КНР.

В конце мая немецкая Die Welt со ссылкой на секретные документы европейской разведки писала о тайном обучении российских военнослужащих в центрах КНР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию. Он отметил, что западные СМИ публикуют «очень много лживой информации».