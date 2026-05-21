Песков прокомментировал сообщения о «тайном обучении российских военных в Китае»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог дать детальный комментарий по публикациям в западной прессе, согласно которым российские военнослужащие могли проходить обучение в Китае.

«Нет, не могу прокомментировать. Очень много лживой информации публикуют газеты и в Европе, и в Соединенных Штатах», — сказал господин Песков на брифинге. Он призвал «очень дозированно воспринимать такую информацию».

Немецкая Die Welt в начале недели опубликовала материал, в котором утверждала, что китайская армия тайно проводила подготовку российских военнослужащих для дальнейшей отправки в зону СВО. Источником информации были названы секретные документы европейских разведцентров. Согласно публикации, несколько сотен российских военнослужащих прошли подготовку на базе шести учебных центров в КНР. Одновременно китайские войска проходили секретную подготовку в России, заявила Die Welt.