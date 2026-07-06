Врио белгородского губернатора назвал контролируемой ситуацию с топливом в регионе

Ситуация с бензином в Белгородской области остается спокойной и контролируемой. Власти фиксируют локальные перебои с наличием и отпуском отдельных марок топлива на АЗС, заявил врио губернатора региона Александр Шуваев в интервью «Ъ».

Господин Шуваев напомнил, что в регионе с 3 июля действуют ограничения: не более 30 л бензина и 60 л дизельного топлива в одни руки. При этом жители приграничных округов могут заправлять бензин в канистры. «Бензин должен быть в наличии и хватать его должно всем»,— сказал врио главы Белгородской области.

По словам губернатора, ВСУ целенаправленно атакуют муниципалитеты в регионе, поэтому областное правительство уделяет особое внимание наличию топлива именно в них. Кроме того, власти в полном объеме контролируют обеспечение бензином аграриев. «Делаем уже запас для уборочных мероприятий, потому что без топлива, соответственно, мы не сможем снять урожай, пахоту земель провести, подготовиться, озимые засадить на полях», — заверил Александр Шуваев.

Подробнее — в интервью Александра Шуваева «Ъ».