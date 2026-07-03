Индекс РТС упал ниже 900 пунктов впервые за полтора года

Долларовый индекс РТС на торгах в 11:00 мск потерял 1,53% и составил 898,07 пункта. Последний раз индикатор опускался ниже 900 пунктов 21 января 2025 года.

По состоянию на 11:34 мск индекс РТС скорректировался на уровне 901,64 пункта (-1,13%). К тому же моменту индекс Московской биржи торговался на отметке 2229,3 пункта (-1,19%).

Российский фондовый рынок продолжил снижение в ожидании дальнейших решений Центробанка по ключевой ставке. Накануне председатель регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что на показатели рынка ценных бумаг в стране влияет и геополитическая обстановка. При этом, по ее словам, экстренного вмешательства ЦБ для решения возникших проблем не требуется.