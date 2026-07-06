Шуваев Александр Михайлович

Родился 7 мая 1981 года в городе Новый Оскол Белгородской области. Окончил Рязанское высшее военно-десантное училище (2002), Общевойсковую академию Вооруженных сил им. М. В. Фрунзе (2015).

С 2002 года служил в Сибирском военном округе (Омск), затем в Южном военном округе (Ставрополь). Участник боевых действий на Северном Кавказе, в Южной Осетии и Сирии. С 2017-го — командир 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Западный военный округ, Тула).

С февраля 2022 года участвовал в военной операции на Украине (позывной Спартанец). С августа того же — командир 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, которая, в частности, участвовала в боях за Авдеевку.

В июне 2025 года стал участником второго потока программы «Время героев», инициированной Владимиром Путиным и реализуемой ВШГУ РАНХиГС (аналог «школы губернаторов»). Наставником в рамках обучения был губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. С января 2026 года — замгубернатора Иркутской области по вопросам безопасности. С мая — врио губернатора Белгородской области.

Генерал-майор. Удостоен звания Героя РФ, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова.