Филипе Луис стал главным тренером «Монако»

Филипе Луис возглавил футбольный клуб «Монако», сообщила пресс-служба команды. Контракт с бразильским специалистом действителен до июня 2028 года.

На этом посту 40-летний Филипе Луис сменил бельгийца Себастьяна Поконьоли. Прошлый сезон чемпионата Франции «Монако» завершил на седьмом месте, набрав 54 очка. 35 матчей в составе клуба провел российский полузащитник Александр Головин — он забил пять голов.

Предыдущим местом работы Филипе Луиса был бразильский «Фламенго», который он возглавлял на протяжении двух лет. Тренер привел команду к Кубку Либертадорес, а также к победе в чемпионате, кубке и суперкубке страны. В качестве игрока Луис в том числе выступал за мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси».

Таисия Орлова