Шуваев: больше всего жители Белгородской области хотят, чтобы закончилась СВО

Больше всего жители Белгородской области хотят, чтобы закончилась специальная военная операция, заявил в интервью «Ъ» временно исполняющим обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шуваев

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Александр Шуваев

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

«Как бы вы сформулировали, чего сейчас больше всего хотят белгородцы?» — спросили Александра Шуваева. «Чтобы закончилась специальная военная операция, чтобы дальше можно было развивать свою деятельность всем категориям граждан, чтобы улучшалась жизнь в регионе. Это самое основное. Без этого никуда», — ответил он.

Александра Шуваева рассказал, что во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле 13 мая основная задача была сформулирована так: обеспечение безопасности, развитие штатной структуры подразделений территориальной обороны. «Второе — развитие региона, в первую очередь экономики. Если первую задачу выполняем, то и экономика развивается», — добавил господин Шуваев.

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