Число стобалльных результатов на ЕГЭ приблизилось к 10 тыс. в 2026 году

В 2026 году на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) 100 баллов за один или несколько предметов получили уже более 8,7 тыс. человек. Общее число стобалльных результатов превысило 9,7 тыс. Об этом рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, передает «РИА Новости».

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что такое число стобалльных результатов беспрецедентно. Там напомнили о московской школьнице, которая впервые за годы проведения ЕГЭ набрала за экзамены 500 баллов. В этом году также почти по всем предметам растут средний балл и доля высокобалльников, отметили в Минпросвещения.

Лидером по числу стобалльников в этом году, по подсчетам ТАСС, стал Санкт-Петербург — максимальный результат там получили 914 выпускников. На втором месте оказалась Московская область с 836 стобалльниками. В число лидеров также попали Татарстан, Краснодарский край и Ростовская область.