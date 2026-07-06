Число стобалльных результатов на ЕГЭ приблизилось к 10 тыс. в 2026 году
В 2026 году на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) 100 баллов за один или несколько предметов получили уже более 8,7 тыс. человек. Общее число стобалльных результатов превысило 9,7 тыс. Об этом рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, передает «РИА Новости».
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что такое число стобалльных результатов беспрецедентно. Там напомнили о московской школьнице, которая впервые за годы проведения ЕГЭ набрала за экзамены 500 баллов. В этом году также почти по всем предметам растут средний балл и доля высокобалльников, отметили в Минпросвещения.
Лидером по числу стобалльников в этом году, по подсчетам ТАСС, стал Санкт-Петербург — максимальный результат там получили 914 выпускников. На втором месте оказалась Московская область с 836 стобалльниками. В число лидеров также попали Татарстан, Краснодарский край и Ростовская область.
Увеличение числа стобалльников и рекордное количество баллов на ЕГЭ 2026 года отмечается на фоне предыдущих лет. Так, в 2025 году максимального результата по всей стране добились 7377 человек. В 2023 году 100 баллов набрали 6087 человек, а 300 баллов получил только один выпускник. При этом основной период ЕГЭ в 2025 году проходил с 23 мая по 4 июля, а в 2024 году было удалено 880 человек за нарушения.
Рост числа высокобалльников происходит в условиях усиления контроля за проведением экзаменов. Минпросвещения готовило законопроект, предлагающий запретить сайты с ответами на тесты ОГЭ и ЕГЭ, чтобы повысить мотивацию школьников к самостоятельной работе. В том же году Минпросвещения стало усиливать контроль за проведением Всероссийской олимпиады школьников по аналогии с ЕГЭ. Кроме того, в этом году на портале «Госуслуги» заработал тренажер для подготовки к ЕГЭ по математике и информатике, предоставляющий возможность решать задания, осваивать темы и смотреть видеоконсультации.
В разных регионах применяют меры стимулирования: например, в Самарской области стобалльники ЕГЭ 2025 года получили выплаты в размере 25 тыс. руб. за каждый максимальный результат. А в Мелеузовском районе Башкортостана стобалльникам и преподавателям, их подготовившим, предусмотрена выплата по 100 тыс. руб. каждому. Ранее, с 2021 года, на республиканском уровне Башкирии выпускники-стобалльники, поступившие в местные вузы, могли получить 150 тыс. руб.