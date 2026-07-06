Лидером по числу выпускников со 100 баллами по одному ЕГЭ стал Петербург

В числе лидеров по числу выпускников, получивших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ, оказались Санкт-Петербург, Подмосковье, Татарстан и Краснодарский край. Рекордный результат показал Санкт-Петербург, где 100 баллов набрали 914 выпускников, подсчитал ТАСС.

Второе место по числу получивших 100 баллов на ЕГЭ заняла Московская область с 836 школьниками. В Татарстане — 459 стобалльных работ, в Краснодарском крае — 416. Пятое место заняла Ростовская область, где уже 216 работ оценили на максимальный балл.

На Сахалине, в Бурятии, Новосибирской, Ленинградской, Калужской и Пензенской областях число выпускников, сдавших один из предметов ЕГЭ на 100 баллов, увеличилось почти вдвое. Рекордные показатели отмечены в Кировской (94 учеников), Тюменской (95) и Рязанской областях (43), а также на Камчатке (11) и в Адыгее (14).

Основной период ЕГЭ-2026 проходит с 1 июня по 9 июля, включая резервные дни. На участие в экзаменах зарегистрировались почти 750 тыс. Рособрнадзор на прошлой неделе говорил, что не зафиксировал утечек заданий ЕГЭ.