Принцу Гарри не разрешили жить в Букингемском дворце во время визита в Лондон

Букингемский дворец заявил, что принц Гарри, герцог Сассекский, не сможет у них остановиться во время своего визита в Лондон на этой неделе, сообщает BBC. Заявление появилось через несколько часов после того, как команда принца объявила, что принимает предложение о размещении во дворце.

Во дворце объяснили, что принц Гарри не дал формального ответа на предложение о размещении в королевской резиденции к установленному до конца прошлой недели сроку. Этот дедлайн необходим для обеспечения работы обслуживающего персонала. Продлить его нельзя.

Ранее стало известно, что принц Гарри принял решение совершить визит в Лондон без жены и детей, так как королевская семья отказалась предоставить им охрану.

Екатерина Наумова