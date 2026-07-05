BBC: Меган Маркл и дети не полетят с принцем Гарри в Британию

Принц Гарри, герцог Сассекский, на следующей неделе отправится в Великобританию без жены и детей. Как утверждает BBC, это произошло, поскольку семье отказали в охране за счет британских налогоплательщиков.

Изначально Меган Маркл, ныне — герцогиня Сассекская, планировала сопровождать принца вместе с детьми — семилетним Арчи и пятилетней Лилибет. Последний раз всей семьей Сассексы приезжали в Великобританию в июне 2022 года. Новая поездка позволила бы детям впервые за четыре года встретиться с дедом, королем Карлом III.

В 2020 году герцог и герцогиня Сассекские прекратили выполнять официальные функции старших членов королевской семьи и переехали на постоянное место жительства на родину Меган Маркл — в США. Вскоре после этого они потеряли право на государственную охрану. Принц пытался добиться его восстановления через суд, но безуспешно. Этот процесс, напоминают наблюдатели, окончательно испортил отношения пары с остальными членами королевской семьи.

Букингемский дворец отказался комментировать вопросы частной жизни семьи.

Екатерина Наумова