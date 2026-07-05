BBC: Меган Маркл и дети не полетят с принцем Гарри в Британию
Принц Гарри, герцог Сассекский, на следующей неделе отправится в Великобританию без жены и детей. Как утверждает BBC, это произошло, поскольку семье отказали в охране за счет британских налогоплательщиков.
Изначально Меган Маркл, ныне — герцогиня Сассекская, планировала сопровождать принца вместе с детьми — семилетним Арчи и пятилетней Лилибет. Последний раз всей семьей Сассексы приезжали в Великобританию в июне 2022 года. Новая поездка позволила бы детям впервые за четыре года встретиться с дедом, королем Карлом III.
В 2020 году герцог и герцогиня Сассекские прекратили выполнять официальные функции старших членов королевской семьи и переехали на постоянное место жительства на родину Меган Маркл — в США. Вскоре после этого они потеряли право на государственную охрану. Принц пытался добиться его восстановления через суд, но безуспешно. Этот процесс, напоминают наблюдатели, окончательно испортил отношения пары с остальными членами королевской семьи.
Букингемский дворец отказался комментировать вопросы частной жизни семьи.
Отношения между принцем Гарри и Меган Маркл с королевской семьей ухудшились после того, как в 2020 году они отказались от исполнения официальных функций старших членов семьи и переехали в США. Это привело к потере права на государственную охрану в Великобритании, попытка восстановления которой через суд была безуспешной. Данный судебный процесс лишь усугубил их конфликт с остальными членами королевской семьи.
Проблемы с безопасностью не раз становились важным вопросом для супругов. Например, в мае 2023 года принц Гарри, Меган Маркл и её мать стали объектами преследования папарацци в Нью-Йорке, что едва не привело к трагедии. Бывший глава подразделения по охране членов королевской семьи Скотленд-Ярда, Дай Дэвис, тогда отмечал, что в Великобритании чета Сассекских была бы в большей безопасности. Несмотря на это, Букингемский дворец потребовал от Гарри заранее уведомлять о планах поездок, чтобы затем оценивать риски и необходимость охраны.