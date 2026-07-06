Михаил Мишустин и Никол Пашинян осмотрели экспозиции стран-участниц «Иннопрома»

Председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Армении Никол Пашинян с главами иностранных делегаций осмотрели экспозиции стран — участниц промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области

Индонезия, выступающая страной-партнером выставки, представила стенд в формате традиционной деревни, разделенный на три тематические зоны. Первая посвящена истории республики и ее промышленному развитию. Вторая демонстрирует платформу для совместных инвестиций. Третья – выставочная зона, где представлены товары индонезийского производства.

Узбекистан продемонстрировал разработки в строительстве, горнодобывающей и химической промышленности, электротехнике, машиностроении и фармацевтике.

Киргизия представила пулестойкое и зеркальное стекло, радиаторы для охлаждения и конденсации от «Автомаш-Радиатор», облицовочный камень и мрамор, а также грузовые электроциклы «Чагылган» грузоподъемностью до 2 т.

Белоруссия показала новый троллейбус МАЗ 303T21 с увеличенным автономным ходом до 30 км. Он оснащен белорусским электродвигателем и российскими батареями компании «Системы автономной энергии». Отмечается, что локализация производства троллейбусов в рамках Союзного государства составляет 93%.

Казахстан представил разработки сталелитейной и горнодобывающей компании Qarmet, а также макеты промышленного оборудования компании Maker. В их числе — флотомашины, станки-качалки, ковши, вагонетки и насосное оборудование.

В Екатеринбурге сегодня открылась 16-я международная промышленная выставка «Иннопром». Страной-партнером в этом году стала Индонезия. В выставке принимают участие представители более 50 стран, в том числе 13 официальных делегаций. Она будет проходить до 9 июля.

Подробности деловой программы — в материале «Показать, увидеть, обсудить»

Полина Бабинцева