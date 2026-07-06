Кризис в Крыму перенаправил часть туристов на Ставрополье

Переориентация туристических потоков с крымских курортов на Ставропольский край вынуждает регион активно развивать пляжную инфраструктуру, адаптировать ценовую политику и добиваться полноценного включения санаториев в систему уплаты туристического налога, заявил министр туризма и оздоровительных курортов региона Андрей Толбатов на пресс-конференции в Региональном информационном центре Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

«Трудности» на черноморских курортах Крыма побудили заметную часть путешественников пересмотреть маршруты в пользу Ставропольского края. Региональное министерство туризма уже фиксирует смещение спроса и активно перестраивает инфраструктуру под новую аудиторию.

Глава ведомства Андрей Толбатов сообщил, что гости, привыкшие к морскому отдыху, сегодня все охотнее рассматривают ставропольские направления. Чтобы оправдать их ожидания, власти края занялись обустройством береговых зон и водоемов. Особые надежды возлагаются на уникальное соленое озеро Маныч-Гудило: здесь запланировано проведение масштабных мероприятий, способных привлечь широкую аудиторию. Параллельно местные объекты размещения поддерживают круглогодичный режим работы бассейнов, компенсируя гостям отсутствие морского побережья.

Стоимость отдыха в крае продолжает расти. Андрей Толбатов связал это прежде всего с увеличением доли гостиниц категории четыре и пять звезд, задающих новую ценовую планку. Дополнительным фактором служит динамическое ценообразование, которое практикует всё большее число предпринимателей: тариф варьируется в зависимости от заполняемости номерного фонда. По словам министра, сэкономить на поездке вполне реально — достаточно бронировать размещение заблаговременно. Часть участников рынка при этом намеренно сдерживает рост цен на отдельные товары и услуги.

Станислав Маслаков