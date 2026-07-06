Как политика вмешивалась в футбол

В 1934 году на чемпионате мира (ЧМ) в Италии премьер-министр Бенито Муссолини лично назначал арбитров. В полуфинале победный гол итальянцев был забит из явного офсайда, а в решающем матче с Чехословакией шведский судья Иван Эклинд последовательно не замечал нарушений хозяев, что принесло Италии победу — 2:1.

В 1939 году тбилисское «Динамо», любимый клуб народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентия Берии, получило второй шанс в проигранном полуфинале кубка страны. «Из-за спорного судейского решения» основателю «Спартака» Николаю Старостину приказали переиграть матч после уже состоявшегося финала. Московская команда снова победила со счетом 3:2.

В 1943 году в полуфинале Кубка Испании игрокам «Барселоны» прямо на поле угрожали полицейские и военные. Правивший диктатор Франсиско Франко видел в клубе символ каталонского сепаратизма. За отказ доигрывать матч футболистам пригрозили тюрьмой. Встреча закончилась со счетом 11:1 в пользу мадридского «Реала».

В 1962 году на ЧМ в Чили нападающего сборной Бразилии Гарринчу удалили в матче полуфинала с хозяевами чемпионата. Премьер-министр Бразилии Танкреду Невис и президент Чили Хорхе Алессандри попросили FIFA отменить дисквалификацию «из-за ошибки судьи». Дисциплинарный комитет впервые в истории отменил удаление, и Гарринча сыграл в победном финале с Чехословакией, в котором бразильцы выиграли со счетом 3:1.

В 1982 году на ЧМ в Испании президент Олимпийского комитета Кувейта шейх Фахад аль-Ахмед ас-Сабах, протестуя против гола французов, вышел на поле и убедил советского арбитра Мирослава Ступара отменить взятие ворот. Это не спасло Кувейт от поражения со счетом 4:1.