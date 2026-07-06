Бывший министр обороны Грузии получил 2,5 года за призывы к свержению власти

Тбилисский городской суд приговорил бывшего министра обороны Грузии Бачо Ахалаю к 2,5 годам лишения свободы. Его признали виновным по статье о публичных призывах к насильственной смене конституционного строя, передает грузинское издание Interpressnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бачо Ахалая

Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости Бачо Ахалая

Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Приговор вынесен по ст. 317 УК страны, максимальный срок по ней — три года. Бывший политик при оглашении решения суда не присутствовал.

Бачо Ахалаю задержали в конце декабря 2025 года по делу о штурме администрации президента страны в октябре того же года. Сам он не участвовал в той акции протеста, но, по утверждению Службы госбезопасности Грузии, «тесно общался по телефону с организаторами штурма» и координировал их действия.

Во время заседания по этому делу 16 февраля Ахалаю заявил, что председатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили и его власть должны быть свергнуты. После этого ему предъявили обвинения в призывах к свержению власти. Адвокаты настаивали, что поскольку Бидзина Иванишвили не занимает никаких официальных постов, то эти слова не могут квалифицироваться как призыв к свержению власти или изменению конституционного строя.

Бачо Ахалая возглавлял оборонное ведомство страны с 2009 по 2012 год во время правления Михаила Саакашвили. Он также занимал посты главы МВД и руководителя Департамента исполнения наказаний. После прихода к власти «Грузинской мечты» политика приговорили к 7,5 годам по делу о пытках заключенных: его признали виновным в жестком подавлении бунта в одной из грузинских тюрем. Он отбывал срок с 2015 по 2022 год.

Михаил Красников; Георгий Двали, Тбилиси