Бывший министр обороны Грузии получил 2,5 года за призывы к свержению власти
Тбилисский городской суд приговорил бывшего министра обороны Грузии Бачо Ахалаю к 2,5 годам лишения свободы. Его признали виновным по статье о публичных призывах к насильственной смене конституционного строя, передает грузинское издание Interpressnews.
Бачо Ахалая
Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости
Приговор вынесен по ст. 317 УК страны, максимальный срок по ней — три года. Бывший политик при оглашении решения суда не присутствовал.
Бачо Ахалаю задержали в конце декабря 2025 года по делу о штурме администрации президента страны в октябре того же года. Сам он не участвовал в той акции протеста, но, по утверждению Службы госбезопасности Грузии, «тесно общался по телефону с организаторами штурма» и координировал их действия.
Во время заседания по этому делу 16 февраля Ахалаю заявил, что председатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили и его власть должны быть свергнуты. После этого ему предъявили обвинения в призывах к свержению власти. Адвокаты настаивали, что поскольку Бидзина Иванишвили не занимает никаких официальных постов, то эти слова не могут квалифицироваться как призыв к свержению власти или изменению конституционного строя.
Бачо Ахалая возглавлял оборонное ведомство страны с 2009 по 2012 год во время правления Михаила Саакашвили. Он также занимал посты главы МВД и руководителя Департамента исполнения наказаний. После прихода к власти «Грузинской мечты» политика приговорили к 7,5 годам по делу о пытках заключенных: его признали виновным в жестком подавлении бунта в одной из грузинских тюрем. Он отбывал срок с 2015 по 2022 год.
Приговор Бачо Ахалае к 2,5 годам лишения свободы за призывы к насильственной смене конституционного строя связан с делами других оппозиционных политиков и бывших чиновников, которым также предъявляются обвинения в призывах к свержению власти или антигосударственной деятельности. Например, ранее, в феврале 2026 года, главное прокуратура Грузии выдвинула обвинения восьми представителям оппозиционных партий, включая экс-президента Михаила Саакашвили, по статье 319 УК Грузии («Саботаж и помощь другому государству в осуществлении враждебной деятельности»). Обвинения касались призывов к свержению власти, действующих "в интересах иностранных сил".
Кроме того, сам Михаил Саакашвили в феврале 2026 года не признал себя виновным по шестому уголовному делу, возбужденному против него Главной прокуратурой Грузии по статье 317 УК Грузии («призыв к насильственной смене и свержению государственной власти Грузии»). Аналогичные обвинения предъявлялись и другим лицам, участвовавшим в протестах, например, пятерым задержанным после акций протеста 4 октября 2025 года, включая оперного певца Паату Бурчуладзе. В целом, за административные нарушения были оштрафованы около 4 тысяч человек, и более 50 оппозиционеров ожидали приговора.