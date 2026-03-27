Бывшему министру обороны Грузии предъявили обвинение в призыве к свержению власти

Бывшему министру обороны Бачо Ахалае предъявлено обвинение в призыве к свержению власти. Об этом сообщается в заявлении прокуратуры.

«Следствие установило, что 16 февраля текущего года на открытом заседании Тбилисского городского суда Бачана Ахалая во время выступления открыто призвал к насильственной смене конституционного строя и свержению государственной власти»,— говорится в сообщении.

Бачо Ахалая обвинен по статье 317 Уголовного кодекса Грузии (призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Экс-министр также проходит обвиняемым по делу о руководстве штурмом администрации президента. Он был задержан в декабре по обвинению в организации попытки штурма президентской резиденции в Тбилиси 4 октября.

Бачо Ахалая был министром обороны в правительстве Грузии Михаила Саакашвили в 2009-2012 годах. Когда к власти пришла «Грузинская мечта», он был приговорен к девяти годам лишения свободы по обвинению в пытках заключенных. На свободу он вышел в марте 2022 года.

