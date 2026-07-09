Бензину подбирают мини-формат

Российский топливный рынок с середины июня пытается адаптироваться к ужесточившемуся дефициту бензина. Помимо мер стабилизации на государственном уровне, каждый регион пытается по-своему сгладить ажиотажный спрос, а сами потребители пытаются перейти на альтернативные варианты заправки — газом и электричеством. Эксперты ожидают улучшения ситуации с обеспечением топливного рынка уже в ближайшее время, но радикально ситуацию улучшить смогут только системные меры, например строительство мини-НПЗ.

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Локальный дефицит бензина из-за внештатных ремонтов ряда НПЗ, в том числе Московского, и разрыва привычных логистических цепочек заставил правительство и региональные власти принимать экстренные меры, равных которым не было в российской истории за последние четверть века.

Наиболее радикальным шагом стало разрешение пустить в оборот бензин стандарта «Евро-3» со скорректированными экологическими требованиями. Для топливного рынка это является откатом на 12 лет назад, когда началась масштабная модернизация НПЗ, позволившая перейти на экологический класс «Евро-5» и выше. Чтобы достигнуть необходимой глубины переработки, государство заключило соглашения с нефтекомпаниями, по которым они должны были вложить в развитие своих заводов не менее 60 млрд руб.

Но теперь, согласно постановлению правительства, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным 2 июля, до конца года некоторые НПЗ могут выпускать бензин с массовой долей серы не более 150 мг на килограмм, объемной долей ароматических углеводородов не более 42%, монометиланилина не более 1% и оксигенатов (этанола) не более 5%.

Параллельно правительство решило с 1 июля по 30 сентября снизить на Петербургской бирже норматив обязательных продаж бензина «Евро-5» с 15% до 10% от объема производства. Аналогичная мера готовится и для дизтоплива (сейчас действует норматив в 16%). Портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин поясняет, что сниженный норматив обязательных биржевых продаж топлива позволяет нефтяным компаниям направлять больше объемов напрямую конечным потребителям и АЗС, минуя биржевых посредников.

Кроме того, президент Владимир Путин 4 июля подписал закон, вносящий поправки в Налоговый кодекс, ключевая из которых — введение механизма налогообложения акцизами автомобильного бензина, произведенного путем смешения нафты с другими компонентами. Теперь выпуск высокооктанового бензина таким способом позволяет его производителям получить вычет акциза.

Также поправки скорректировали условия инвестконтрактов НПЗ в рамках соглашений по модернизации мощностей. Изначально предприятия должны были ввести в эксплуатацию оборудование стоимостью не менее 60 млрд руб. в период с 1 июля 2014 года по 1 января 2026 года. Теперь срок продлен до 31 декабря 2026 года, но минимальный объем инвестиций вырос до 100 млрд руб.

Отдельный блок изменений коснулся условий получения топливного демпфера (субсидии за поставки на внутренний рынок) для импортеров бензина из-за рубежа. Для стран ЕАЭС коэффициент компенсации по автобензину устанавливается на уровне 0,9 начиная с 1 июня 2026 года. Для топлива, произведенного за пределами ЕАЭС, вводится отдельный порядок расчета демпфера, исходя из импортного паритета на индийском рынке.

Замкнутый круг

Сейчас основным внешним поставщиком для России является Белоруссия. По данным Центра ценовых индексов, в июне 2026 года импорт из республики достиг исторического максимума (с 1 по 25 июня он составил 141 тыс. тонн). В обзоре Национального биржевого ценового агентства сообщалось, что на Петербургской бирже в июне было суммарно продано около 91 тыс. тонн бензина с белорусских НПЗ (рост в 3,8 раза относительно мая).

Помимо этого, российские компании начали закупки в Индии. Первые партии, по разным оценкам, составили 60–80 тыс. тонн. Импорт оттуда может смягчить дефицит бензина в южных регионах, отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. В свою очередь, Китай, по его мнению, мог бы поставлять топливо в Сибирь и на Дальний Восток по железной дороге. Он напоминает, что для всех этих стран Россия является ключевым поставщиком нефти — сырья для производства топлива.

В целом, по данным источников Reuters, Россия планирует ежемесячно закупать около 400 тыс. тонн бензина за рубежом. Такие объемы частично смогут покрыть дефицит на внутреннем рынке страны, который потребляет около 110 тыс. тонн бензина в сутки, то есть более 3 млн тонн в месяц.

В комплексе дополнительные стимулы для импорта топлива из стран ЕАЭС, действующий запрет на экспорт бензина, а также заключенные с нефтяными компаниями соглашения о сдерживании розничных цен могут стабилизировать баланс спроса и предложения на рынке и предотвратят дальнейший рост стоимости на АЗС, считает Дмитрий Скрябин.

Особенности региональной заправки

В среднем в России потребляется до 40 млн тонн бензина в год, в то время как его выпуск традиционно был на 3–4 млн тонн выше, что позволяло сохранять баланс и отправлять излишки на экспорт. Но последние несколько месяцев этот баланс нарушен. По оценкам NEFT Research, в мае 2026 года производство нефтепродуктов в России упало на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В июне ситуация усугубилась. Участники нефтеперерабатывающей отрасли говорят, что на рынке не хватает не менее 15% от общего объема потребления.

Но, указывают собеседники “Ъ”, нехватка топлива была бы не так заметна, если бы не паника. «Однозначно сработал фактор ажиотажа. Ожидание дефицита заставляет автовладельцев запасаться, особенно для дальних поездок — это около трех бензобаков про запас. То есть нагрузка на АЗС в моменте могла увеличиться вдвое-втрое»,— говорит один из участников сектора ТЭКа.

Как пояснял вице-премьер Александр Новак, перебои на внутреннем топливном рынке являются «отдельными случаями» и связаны в основном с логистикой. На совещании президента Владимира Путина с правительством 8 июля он заявил, что ситуация на топливном рынке уже частично стабилизирована, но пока остается непростой.

Наиболее сложная обстановка сложилась у владельцев независимых сетей АЗС, у которых нет собственной переработки, так что закупать топливо для продажи им приходится или на бирже, или по прямым договорам с нефтеперерабатывающими заводами. После усиления дефицита в конце весны делать это становится все сложнее, так как вертикально интегрированные нефтекомпании (ВИНК) заинтересованы в том, чтобы прежде всего обеспечить бензином собственные заправки, а объемы поставок на открытые торги становятся все меньше. По оценкам Reuters, объемы реализации на Петербургской бирже оптовых партий АИ-92 и дизтоплива более чем вдвое отстают от соответствующих значений в июне прошлого года, АИ-95 — примерно в полтора раза. При этом купленные объемы доставляются с большой задержкой.

Сокращение объемов торгов на бирже подстегнуло рост оптовых цен. Так, 7 июля котировки АИ-92 перешагнули психологическую отметку в 70 тыс. руб. за тонну, стоимость АИ-95 сейчас скорректировалась, но 11 июня она была на историческом максимуме и вплотную подошла к 79 тыс. руб. за тонну.

Растущая цена и недоступность спотовых партий бензина привели к диспаритету на заправках ВИНК и АЗС независимых участников рынка, где стоимость литра бензина могла существенно превышать 100 руб., в то время как нефтекомпании продолжали сдерживать цены по договоренности с регуляторами.

Ускоренный темп роста отпускной цены в частных сетях стал драйвером подорожания бензина в целом по России. Так, по данным Росстата, средняя розничная стоимость марки АИ-92 в июне относительно мая поднялась на 7,1%, почти достигнув 68,8 руб. за литр, наиболее востребованного АИ-95 — на 6,5%, до 74,4 руб. за литр. В начале июля активный рост продолжился: с 30 июня по 6 июля потребительские цены на бензин подскочили на 2,11% относительно предыдущей недели. С начала года бензин по состоянию на 29 июня подорожал на 11,58%, почти втрое превысив темпы общей инфляции за тот же период в прошлом году (4,17%).

Бензин поделят поровну

Усугубляет ситуацию паника, заставляющая автовладельцев запасать бензин. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20–30%. Так что многим регионам приходится искать способы стабилизировать локальный дефицит.

Чтобы избежать очередей и более равномерно распределять объемы бензина, многие компании на своих АЗС ограничили продажи определенным количеством литров бензина (от 20 до 100 л) и ввели запрет на заправку в канистры. В наиболее проблемных регионах пошли дальше. Например, в Крыму, где продажи топлива периодически полностью останавливались, на АЗС топливо отпускали по QR-кодам на конкретный автомобиль с ограничением в 20 л.

Другим принципом для сокращения очередей решили воспользоваться в Орловской области. Там автовладельцы с 4 по 25 июля могут заправиться только по четным или нечетным числам в зависимости от того, с какой цифры начинается госномер машины. Власти уверяют, что подобное распределение уже дало видимый эффект и очереди на АЗС исчезли. При этом правила не касаются продажи дизтоплива, которое отпускается без ограничений, и не распространяются на заправочные станции на трассах. Также регион тестирует сайт, где отражается наличие топлива и очередей на определенных заправках.

В Нижегородской области власти планируют объединить обе системы. «Будет определена пилотная территория региона, где отработаем механизм отпуска топлива по QR-кодам, чтобы справедливо распределять бензин в условиях его дефицита и гарантировать каждому, что он точно сможет заправить определенный объем топлива в фиксированный срок на конкретных АЗС. После отладки системы при необходимости сможем масштабировать ее на весь регион»,— сообщал губернатор региона Глеб Никитин. Введение тех же принципов рассматривает еще несколько субъектов РФ.

В Псковской области для борьбы с активностью перекупщиков топлива решили закрывать заправки ночью, чтобы бензин доставался всем жителям. «Есть объективная причина: ночью, особенно в районах, фиксировалась активность то ли перекупов, то ли “паникеров”»,— заявлял глава региона Михаил Ведерников.

Недоступная альтернатива

При этом часть автомобилистов пытается решить проблемы с заправкой бензином отказом от него и переходом на другие виды топлива. По данным Союза предприятий газомоторной отрасли, в России наблюдается всплеск спроса на установку газобаллонного оборудования (ГБО), что привело к очередям в сервисах и удорожанию этой услуги до двух раз (до 70 тыс. руб.). Там отметили, что перевод автомобиля на газ (компримированные пропан-бутан и метан или сжиженный метан) позволяет владельцу снизить расходы на топливо примерно вдвое. Например, стоимость пропан-бутановой смеси сейчас составляет 30–35 руб. за литр. В Национальной газомоторной ассоциации сообщали, что за март—апрель 2026 года спрос на установку ГБО вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Но, как отмечает советник главы Российского экологического общества Денис Корниенко, ажиотажный спрос на переоборудование на газ ставит вопрос безопасности, так как автомобилисты ищут любую возможность поставить ГБО, в том числе используя бывшие в употреблении баллоны.

На фоне топливного кризиса вырос интерес и к электромобилям. В целом за январь—май в России было продано менее 4,5 тыс. полностью электрических автомобилей (BEV) и около 24,6 тыс. новых подключаемых гибридов (PHEV). В «Автостате» сообщали, что в прошлом году на электромобили и гибриды пришлось только 4,3% от общего объема продаж автомобилей в России.

Но в июне темпы покупки таких машин резко выросли. По данным «Автостата», продажи PHEV увеличились на 23% к маю и в 2,7 раза год к году, до 6,1 тыс., а BEV — на 10% к маю, до 748 штук. Впрочем, этот показатель на 22% меньше, чем в июне 2025 года. В «Автостате» указывали, что продажи электрокаров ограничены недостатком таких автомобилей в наличии у автодилеров. Кроме того, в России остается недостаточно развитой сеть заправочных станций для машин на электротяге.

Дальше будет лучше

В ближайшей перспективе эксперты ожидают улучшения ситуации на топливном рынке. Дмитрий Скрябин считает, что это может произойти уже в июле, когда производство топлива должно превысить июньские показатели, а также будут реализованы логистические решения и увеличится объем импортных поставок. Но, полагает он, для обеспечения долгосрочной стабильности также нужны системные меры: предоставление приоритетного доступа к бирже для конечных потребителей, обязательство направлять на внутреннюю переработку не менее 30% добываемой нефти и усиление контроля за деятельностью биржевых посредников.

Источник “Ъ” среди производителей отмечает, что осенью могут запуститься ранее поврежденные мощности «в пожарном варианте», хотя на их капитальный ремонт потребуется до года. В более долгосрочной перспективе эффект может дать обсуждаемая сейчас идея построить сеть модульных мини-НПЗ (до 1 млн тонн). Эту инициативу Владимиру Путину высказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов, и президент поддержал ее. Создание системы быстровозводимых заводов нацелено в основном на решение проблемы локального дефицита в отдаленных регионах — в Сибири и на Дальнем Востоке.

Строительство сети малых НПЗ может быть выигрышным решением только при наличии устойчивой сырьевой базы, нишевого рынка и ясной логистической модели, говорит гендиректор «ТопТеха» (занимается инжинирингом гидропроцессов для НПЗ) Алексей Поляков. Он поясняет, что НПЗ мощностью 1 млн тонн в год будет производить 150–300 тыс. тонн бензина в год, что хватит на заправку 50 л в бак примерно 4–7,5 млн автомобилей в год. При этом такие заводы не «уменьшенная копия» крупных НПЗ, а отдельный класс активов с совершенно иной логикой. Их экономическая модель — это «экономика ниши»: близость к добыче или конечному потребителю, сокращение логистического плеча, работа на дефицитных локальных рынках, возможность оперативно реагировать на изменение спроса и цен в регионе. Они дешевле по CAPEX, быстрее строятся (особенно модульные решения), могут запускаться поэтапно, но лишены преимуществ масштаба и диверсификации. Эксперт считает, что для российского рынка стоит рассматривать строительство модульных НПЗ мощностью от 300 тыс. тонн в год и выше при наличии вторичных процессов (термокрекинг, риформинг, базовые блоки очистки). На таких НПЗ глубина переработки может достигать 70–80% с высоким выходом светлых нефтепродуктов. Но, подчеркивает господин Поляков, малые НПЗ не должны рассматриваться как альтернатива крупным мощностям ВИНК. По его оценке, блочно-модульные НПЗ при наличии готовых типовых решений можно развернуть за пару-тройку лет, возведение стационарных НПЗ с учетом базового и детального проектирования, экспертиз, строительства и пуска может занять до пяти лет.

Ольга Мордюшенко