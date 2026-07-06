Четырехкратный чемпион России Магомед Оздоев перешел в «Краснодар»

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о переходе Магомеда Оздоева. Контракт с полузащитником рассчитан до лета 2028 года.

Предыдущим клубом 33-летнего игрока был греческий ПАОК, за который он выступал с 2023 по 2026 год. За команду полузащитник провел 141 матч, в которых забил 18 мячей. В сезоне-2023/24 Магомед Оздоев стал чемпионом Греции.

Ранее футболист играл за московский «Локомотив», казанский «Рубин», грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит», вместе с которым четыре раза выиграл чемпионат страны. Кроме того, он представлял турецкий «Фатих Карагюмрюк». В 35 матчах за сборную России Магомед Оздоев отметился четырьмя голами.

Таисия Орлова