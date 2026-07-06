Кадыров назвал вынужденным свое участие в выборах главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что идет на предстоящие выборы вынужденно. При этом, убежден господин Кадыров, народ его поддержит. Об этом он рассказал журналистам после конференции региональной партии «Единая Россия».
Рамзан Кадыров (в центре)
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Если меня спросить, то я выбрал бы другого кандидата, потому что это ответственность большая, я знаю, насколько сложная это задача. Я вынужденно, можно сказать, иду на выборы... Если народ поддержит, то для народа служить готов»,— пояснил господин Кадыров (цитата по ТАСС).
Рамзан Кадырова добавил, что власти республики не планируют менять курс развития и намерены продолжить уже проводимую работу. Нынешняя команда, уточнил он, работает как хорошие часы.
Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую Республику 19 лет. Впервые в феврале 2007 года был назначен временно исполняющим обязанности президента Чечни, в марте утвержден парламентом региона, а в апреле вступил в должность. В 2016 и 2021 годах был переизбран на пост главы республики. Следующие выборы главы республики пройдут в единый день голосования 20 сентября.
6 июля господина Кадырова выдвинули кандидатом на предстоящие выборы главы региона от партии «Единая Россия». Решение приняли единогласно на конференции регионального отделения партии в Грозном.
Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую Республику с апреля 2007 года и является самым долго правящим руководителем субъекта России. На последних выборах в сентябре 2021 года он одержал победу, набрав 99,7% голосов избирателей, при этом Владимир Путин отметил, что такой результат логичен, учитывая изменения в республике под руководством Кадырова. Его полномочия истекают в 2026 году.
Кадыров ранее заявлял о готовности участвовать в выборах главы Чечни в 2026 году, если такое предложение поступит от президента Владимира Путина и будет поддержано народом. Он также отмечал, что «сыт властью и служению народу по горло», но пойдёт на выборы, если президент предложит и народ поддержит. По его словам, он является «пехотинцем» российского лидера и всегда выполняет приказы.
В сентябре 2022 года Кадыров публиковал видео, в котором напоминал, что занимает пост уже 15 лет и намекал на возможное завершение работы. Однако эти заявления впоследствии были объяснены как самостоятельное решение, которое он не может принять без согласия Верховного Главнокомандующего. В октябре 2023 года Кадыров даже предлагал отменить президентские выборы в России или провести их с единственным кандидатом — Владимиром Путиным.