Кадыров назвал вынужденным свое участие в выборах главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что идет на предстоящие выборы вынужденно. При этом, убежден господин Кадыров, народ его поддержит. Об этом он рассказал журналистам после конференции региональной партии «Единая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Рамзан Кадыров (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Если меня спросить, то я выбрал бы другого кандидата, потому что это ответственность большая, я знаю, насколько сложная это задача. Я вынужденно, можно сказать, иду на выборы... Если народ поддержит, то для народа служить готов»,— пояснил господин Кадыров (цитата по ТАСС).

Рамзан Кадырова добавил, что власти республики не планируют менять курс развития и намерены продолжить уже проводимую работу. Нынешняя команда, уточнил он, работает как хорошие часы.

Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую Республику 19 лет. Впервые в феврале 2007 года был назначен временно исполняющим обязанности президента Чечни, в марте утвержден парламентом региона, а в апреле вступил в должность. В 2016 и 2021 годах был переизбран на пост главы республики. Следующие выборы главы республики пройдут в единый день голосования 20 сентября.

6 июля господина Кадырова выдвинули кандидатом на предстоящие выборы главы региона от партии «Единая Россия». Решение приняли единогласно на конференции регионального отделения партии в Грозном.