Суд изъял в пользу государства компании «Трансбункера»

Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск Генпрокуратуры к компаниям группы «Трансбункер», а также к ее основателям Сергею Пугачеву и Иосифу Сандлеру. Инстанция признала сделки недействительными, а также обратила доли организации в пользу государства. Информация опубликована в картотеке суда.

Генпрокуратура выявила факты незаконного нахождения стратегических предприятий под иностранным контролем и вывода их финансовых ресурсов за рубеж. По мнению надзора, семьи бенефициаров компании проживают за границей. С 2020 года по настоящее время, утверждает ФНС, за рубеж было выведено 19,3 млрд руб. капитала группы «Трансбункер».

В мае Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство нескольких «дочек» группы «Трансбункер», они просили отменить запрет на выход судов компании из морских портов. На заседании суда представитель «Трансбункера» заявила, что запрет может привести к банкротству компании. Она предложила сменить меру на запрет выхода судов за пределы России. Представитель прокуратуры ответила, что у «Трансбункера» есть иностранные суда, что может причинить ущерб интересам России в случае снятия запрета.

«Трансбункер» — крупнейший поставщик топлива и нефтепродуктов в основных российских портах. Его структуры оказывают услуги дозаправки судов по всему миру, а компании владеют судами, нефтебазами и нефтеперерабатывающими заводами. Компания основана в 1991 году.