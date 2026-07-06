Суд изъял в пользу государства компании «Трансбункера»
Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск Генпрокуратуры к компаниям группы «Трансбункер», а также к ее основателям Сергею Пугачеву и Иосифу Сандлеру. Инстанция признала сделки недействительными, а также обратила доли организации в пользу государства. Информация опубликована в картотеке суда.
Генпрокуратура выявила факты незаконного нахождения стратегических предприятий под иностранным контролем и вывода их финансовых ресурсов за рубеж. По мнению надзора, семьи бенефициаров компании проживают за границей. С 2020 года по настоящее время, утверждает ФНС, за рубеж было выведено 19,3 млрд руб. капитала группы «Трансбункер».
В мае Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство нескольких «дочек» группы «Трансбункер», они просили отменить запрет на выход судов компании из морских портов. На заседании суда представитель «Трансбункера» заявила, что запрет может привести к банкротству компании. Она предложила сменить меру на запрет выхода судов за пределы России. Представитель прокуратуры ответила, что у «Трансбункера» есть иностранные суда, что может причинить ущерб интересам России в случае снятия запрета.
«Трансбункер» — крупнейший поставщик топлива и нефтепродуктов в основных российских портах. Его структуры оказывают услуги дозаправки судов по всему миру, а компании владеют судами, нефтебазами и нефтеперерабатывающими заводами. Компания основана в 1991 году.
Изъятие компаний группы «Трансбункер» является частью более широкой тенденции по возвращению активов в государственную собственность в России, особенно тех, которые, по мнению Генеральной прокуратуры, были приватизированы незаконно или используются для вывода капитала за границу. Генеральная прокуратура РФ использует различные инструменты для таких исков, включая ссылку на «коррупционное приобретение актива», восстановление корпоративного контроля в случаях нарушения порядка приватизации, а также изъятие актива в случаях продажи стратегической компании иностранному инвестору без соответствующего разрешения. Практика последних лет показывает, что иностранная регистрация не защищает от иска прокуратуры, а в спорах относительно компаний-стратегов, наоборот, является основанием иска.
В подобных делах прокуратура часто ссылается на то, что нарушения были выявлены только в ходе проверки, что позволяет обходить сроки исковой давности, особенно в случаях, связанных с коррупционной составляющей. Ответчики сталкиваются с трудностями в доказывании добросовестности приобретения приватизированных активов, поскольку суды часто отказывают в признании добросовестными приобретателей на основании того, что актив выбыл из федеральной собственности по ничтожной сделке. Ранее подобные иски Генеральной прокуратуры приводили к национализации крупных промышленных групп, таких как Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) и связанных с ним активов, а также активов Домодедово и «Макфы».
В качестве примера подобных действий Генеральной прокуратуры можно привести изъятие акций Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» у АО «Компания „Эталон“» и ее владельцев Юрия и Людмилы Антиповых, а также активов группы «Ариант». Также в доход государства был взыскан «ДМЕ Холдинг», управляющий аэропортом Домодедово, из-за подозрений в незаконном распоряжении активами стратегического предприятия и выводе прибыли за границу его бенефициарами, имеющими иностранное гражданство. Известно, что в 99.9% случаев такие споры завершаются в пользу государства.