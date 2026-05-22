Суд отказался снять запрет на выход судов «Трансбункера» из портов

Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство нескольких «дочек» группы «Трансбункер», которые просили отменить запрет на выход судов компании из морских портов. Это следует из карточки дела. Такая обеспечительная мера была принята в апреле по иску Генпрокуратуры к «Трансбункеру» и основателям нефтяной компании по бункеровке судов Иосифу Сандлеру и Сергею Пугачеву.

На заседании суда представитель «Трансбункера» заявила, что запрет на выход судов из порта может привести к банкротству компании, передает «Интерфакс». Она предложила сменить меру на запрет выхода судов за пределы России. Представитель прокуратуры ответила, что у «Трансбункера» есть иностранные суда, что может причинить ущерб интересам России в случае снятия запрета.

Арбитражный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество нефтяной компании «Трансбункер групп лимитед» в конце апреля. По данным Генпрокуратуры, «Трансбункер» незаконно находился под иностранным контролем. Основатели компании, будучи резидентами Кипра, вывели за рубеж около 19,3 млрд руб. капитала группы, установило следствие.