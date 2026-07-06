Британия ввела санкции против семи россиян из-за отравления Навального
Великобритания ввела санкции в отношении семи российских граждан и двух научно-исследовательских институтов, которые, как утверждается, могут быть причастны к отравлению Алексея Навального. Уведомление об этом размещено на сайте британского правительства.
В санкционный список вошли:
- государственный научно-исследовательский институт «Сигнал» (также известен как НЦ «Сигнал»);
- государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины (ГНИИИ ВМ);
- директор «Сигнала» Артур Жиров;
- замруководителя «Сигнала» Андрей Антохин;
- главный научный сотрудник «Сигнала» Александр Махлай;
- руководитель 4-го научно-исследовательского отдела «Сигнала» Иван Кравцов;
- руководитель 1-го научно-исследовательского центра «Сигнала» Виктор Таранченко;
- глава ГНИИИ ВМ Сергей Чепур;
- директор государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ) Владимир Кондратьев.
Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии «Полярный волк» в возрасте 47 лет. Он отбывал 19-летний срок, назначенный по обвинению в создании экстремистского сообщества. ФСИН утверждала, что оппозиционеру стало плохо во время прогулки. По версии Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов, причиной его смерти было отравление ядом эпибатидина. На прошлой неделе ЕС ввел санкции против шести россиян, якобы причастных к отравлению.
Великобритания неоднократно вводила санкции в связи со смертью Алексея Навального. Например, в феврале 2024 года, она ввела санкции против руководства колонии ИК-3 «Полярный волк», где умер Алексей Навальный, требуя выдачи тела его семье. МИД Великобритании тогда посчитал российскую систему причастной к ухудшению состояния Навального, ссылаясь на его содержание в одиночной камере и отказ в медицинской помощи. Россия, в свою очередь, отвергает обвинения и считает их вмешательством во внутренние дела.
Аналогичные санкции вводили также другие страны. В феврале 2024 года США анонсировали новые санкции против России в ответ на смерть Навального. В марте 2024 года Канада расширила свой санкционный список против шести российских чиновников, связанных с правоохранительной и уголовно-исполнительной системой. Австралия также ввела санкции против сотрудников ФСИН, причастных к содержанию Навального, в частности, в ИК-6 во Владимирской области и ИК-3 в ЯНАО.