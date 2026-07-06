Британия ввела санкции против семи россиян из-за отравления Навального

Великобритания ввела санкции в отношении семи российских граждан и двух научно-исследовательских институтов, которые, как утверждается, могут быть причастны к отравлению Алексея Навального. Уведомление об этом размещено на сайте британского правительства.

В санкционный список вошли:

государственный научно-исследовательский институт «Сигнал» (также известен как НЦ «Сигнал»);

государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины (ГНИИИ ВМ);

директор «Сигнала» Артур Жиров;

замруководителя «Сигнала» Андрей Антохин;

главный научный сотрудник «Сигнала» Александр Махлай;

руководитель 4-го научно-исследовательского отдела «Сигнала» Иван Кравцов;

руководитель 1-го научно-исследовательского центра «Сигнала» Виктор Таранченко;

глава ГНИИИ ВМ Сергей Чепур;

директор государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ) Владимир Кондратьев.

Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии «Полярный волк» в возрасте 47 лет. Он отбывал 19-летний срок, назначенный по обвинению в создании экстремистского сообщества. ФСИН утверждала, что оппозиционеру стало плохо во время прогулки. По версии Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов, причиной его смерти было отравление ядом эпибатидина. На прошлой неделе ЕС ввел санкции против шести россиян, якобы причастных к отравлению.