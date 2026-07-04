ЕС ввел санкции против шести россиян из-за отравления Навального
Совет ЕС ввел санкции в отношении шести российских граждан, которые, как утверждается, могут быть причастны к отравлению Алексея Навального. В их число входят пять ученых и один военнослужащий.
В санкционный список попали начальник лаборатории в Научном центре «Сигнал» Игорь Бабкин, два старших научных сотрудника центра Сергей Галан и Ольга Юдина, а также научный сотрудник Алексей Аксенов. Кроме того, санкции ввели в отношении Ирины Деревягиной, которая работает в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии.
В список также попал начальник отдела организации научной работы и подготовки научно-педагогических кадров в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты полковник Михаил Гуцалюк.
Санкции предполагают заморозку активов, запрет на въезд в ЕС, а также запрет на любое финансовое сотрудничество с ними со стороны граждан и компаний из Евросоюза. В Совете утверждают, что ученые причастны к разработке химического оружия — в частности, яда эпибатидина.
По версии Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов, отравление этим токсином стало причиной смерти оппозиционера. В феврале страны обвинили в отравлении Россию и заявили о необходимости привлечь ее за это к ответственности. Кремль все обвинения отверг.
Санкции ЕС, связанные с отравлением Алексея Навального, о которых идет речь в новости, являются частью более широкой серии ограничительных мер, введенных Евросоюзом, США, Великобританией, Канадой и Австралией после его смерти 16 февраля 2024 года. Эти меры направлены против различных российских физических и юридических лиц, включая сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и исправительных колоний, где содержался Навальный. Ранее, 18 марта 2024 года, министры иностранных дел стран-членов Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, затронувший около 30 человек и организаций, ответственных, по их мнению, за смерть оппозиционера.
Помимо этого, ЕС утвердил новый санкционный режим, которому неформально присвоили имя Алексея Навального. В рамках этого режима санкции будут вводиться против физических и юридических лиц, причастных к нарушению прав человека в РФ и преследованию оппозиции. Целью таких мер является блокировка активов и запрет на въезд в страны ЕС. Россия в ответ на эти санкции неоднократно заявляла о зеркальных мерах.