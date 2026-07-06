Южнокорейская SK Hynix хочет привлечь за свои акции на бирже NASDAQ $28 млрд

Южнокорейский производитель чипов и микросхем SK Hynix разместит свои акции на бирже NASDAQ в США сегодня вечером. Компания рассчитывает привлечь около $28 млрд. 17,8 млн новых акций SK Hynix будут проданы в виде ADR (американские депозитарные расписки) в ценовом диапазоне, близком к текущим котировкам акций на Сеульской фондовой бирже.

По мнению экспертов, южнокорейская компания намерена воспользоваться текущей благоприятной рыночной конъюнктурой для производителей чипов, чтобы привлечь средства от американских инвесторов. «Несмотря на существенную волатильность рынка, в последнее время я ожидаю, что спрос на акции SK Hynix останется относительно высоким»,— цитирует Reuters управляющего партнера инвесткомпании Petra Capital Management Альберта Йонга.

С начала года акции SK Hynix подорожали почти втрое, доведя рыночную капитализацию компании до $1,36 трлн. В конце июня SK Hynix стала самой дорогой южнокорейской компанией, обойдя Samsung, капитализация которой составляет $1,35 трлн.

Евгений Хвостик