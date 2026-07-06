Южнокорейская SK Hynix хочет привлечь за свои акции на бирже NASDAQ $28 млрд
Южнокорейский производитель чипов и микросхем SK Hynix разместит свои акции на бирже NASDAQ в США сегодня вечером. Компания рассчитывает привлечь около $28 млрд. 17,8 млн новых акций SK Hynix будут проданы в виде ADR (американские депозитарные расписки) в ценовом диапазоне, близком к текущим котировкам акций на Сеульской фондовой бирже.
По мнению экспертов, южнокорейская компания намерена воспользоваться текущей благоприятной рыночной конъюнктурой для производителей чипов, чтобы привлечь средства от американских инвесторов. «Несмотря на существенную волатильность рынка, в последнее время я ожидаю, что спрос на акции SK Hynix останется относительно высоким»,— цитирует Reuters управляющего партнера инвесткомпании Petra Capital Management Альберта Йонга.
С начала года акции SK Hynix подорожали почти втрое, доведя рыночную капитализацию компании до $1,36 трлн. В конце июня SK Hynix стала самой дорогой южнокорейской компанией, обойдя Samsung, капитализация которой составляет $1,35 трлн.
Решение SK Hynix разместить акции на NASDAQ обусловлено не только благоприятной рыночной конъюнктурой для чипов, но и стремлением привлечь зарубежных инвесторов. Как и многие иностранные компании, SK Hynix выпустит американские депозитарные расписки (ADR) для обхода сложностей американского законодательства для инвесторов. Компания намерена начать торги в США 10 июля, однако сроки могут быть изменены.
SK Hynix в последние годы активно наращивает инвестиции в разработку и производство чипов для систем искусственного интеллекта (ИИ), таких как чипы памяти HBM. Только к 2028 году компания планирует вложить около $75 млрд, причем большая часть этих средств пойдет на HBM-чипы. Южнокорейская SK Group, в которую входит SK Hynix, также строит крупнейший в стране дата-центр для систем ИИ в сотрудничестве с Amazon Web Services. Эти инвестиции отражают стратегию компании по сохранению лидерства на рынке чипов памяти для ИИ.
Заявление SK Hynix о размещении на NASDAQ происходит на фоне общего тренда: мировые инвесторы стали активно перераспределять капитал, сокращая вложения в американский рынок акций в пользу фондов, фокусирующихся на Южной Корее и Европе. При этом, акции южнокорейских Samsung Electronics и SK Hynix составляют значительную долю (46%) в индексе KOSPI, что делает их привлекательными для инвесторов, желающих напрямую инвестировать в корейский фондовый рынок. Однако, в целом, аналитики фиксируют, что интерес к акциям американских компаний начал снижаться из-за внутренней и внешней политики США и опасений по поводу «пузыря ИИ».