SK Hynix стала самой дорогой компанией в Южной Корее

После открытия торгов 22 июня акции одного из крупнейших южнокорейских производителей полупроводников, компании SK Hynix, выросли на 5,6%, что довело ее рыночную капитализацию до $1,36 трлн. Тем самым SK Hynix стала самой дорогой южнокорейской компанией, впервые обойдя Samsung, капитализация которой составляет $1,35 трлн.

Южнокорейские производители полупроводников, прежде всего SK Hynix и Samsung, в последнее время выигрывают от высокого спроса на чипы для систем искусственного интеллекта и дата-центров, в частности на чипы памяти с высокой пропускной способностью (HBM). В мае капитализация каждой компании впервые преодолела отметку $1 трлн. С начала года акции SK Hynix подорожали почти на 350%.

The Wall Street Journal цитирует мнение аналитиков Bernstein, которые считают, что у акций SK Hynix и Samsung есть потенциал дальнейшего роста, так как цены на HBM, скорее всего, продолжат повышаться.

Яна Рождественская