SK Hynix стала самой дорогой компанией в Южной Корее
После открытия торгов 22 июня акции одного из крупнейших южнокорейских производителей полупроводников, компании SK Hynix, выросли на 5,6%, что довело ее рыночную капитализацию до $1,36 трлн. Тем самым SK Hynix стала самой дорогой южнокорейской компанией, впервые обойдя Samsung, капитализация которой составляет $1,35 трлн.
Южнокорейские производители полупроводников, прежде всего SK Hynix и Samsung, в последнее время выигрывают от высокого спроса на чипы для систем искусственного интеллекта и дата-центров, в частности на чипы памяти с высокой пропускной способностью (HBM). В мае капитализация каждой компании впервые преодолела отметку $1 трлн. С начала года акции SK Hynix подорожали почти на 350%.
The Wall Street Journal цитирует мнение аналитиков Bernstein, которые считают, что у акций SK Hynix и Samsung есть потенциал дальнейшего роста, так как цены на HBM, скорее всего, продолжат повышаться.
В период с конца 2023 по середину 2026 года SK Hynix, входящая в южнокорейский конгломерат SK Group, активно наращивала свои позиции на рынке чипов памяти, особенно в сегменте чипов HBM для искусственного интеллекта. Поставки такой продукции в приоритетном порядке осуществляются для крупных ИИ-гигантов, включая Nvidia. В октябре 2024 года выручка SK Hynix показала рекордный рост на 94% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, и в третьем квартале 2024 года компания получила рекордную операционную прибыль в $5,08 млрд, тогда как годом ранее у нее был убыток в $1,3 млрд. Ожидается, что к 2028 году 61% выручки SK Hynix от производства чипов памяти будет приходиться на ИИ-чипы, по сравнению с 5% в 2023 году.
SK Hynix инвестирует значительные средства в расширение производственных мощностей. В январе 2026 года компания объявила о планах инвестировать $12,9 млрд в строительство нового завода по упаковке и тестированию чипов для ИИ в городе Чхонджу, завершение которого ожидается в конце 2027 года. К июню 2024 года конгломерат SK Group, включая SK Hynix, заявил о намерении инвестировать около $75 млрд в разработку и производство чипов, в основном для систем ИИ, к 2028 году. Около $60 млрд из этой суммы будет направлено на чипы памяти с высокой пропускной способностью (HBM).